Барабанник гурту Twenty one Pilots зʼявився у новому кліпі в бандані з написом українською
Американський дует Twenty One Pilots анонсував вихід нового альбому і випустив перший сингл і кліп на нього, у якому фанати помітили український напис
Премʼєра кліпу відбулась на YouTube.
Американський дует Twenty One Pilots, до складу якого входять вокаліст Тайлер Джозеф та ударник Джош Дан, презентували пісню Overcompensate та кліп на неї. У кадрі барабанник зʼявляється з банданою на шиї, на якій видно надпис українською "факелоносець".
Overcompensate увійде до нового альбому Clancy, який вийде 17 травня 2024 року після трирічної перерви. Сингл поєднує електронне, альтернативне і хіп-хоп звучання.
Twenty One Pilots не вперше висловлюють підтримку Україні. Раніше вони скасували концерти в Росії через повномасштабне вторгнення в Україну та публічно підтримали українців.
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