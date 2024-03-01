Барабанник гурту Twenty one Pilots зʼявився у новому кліпі в бандані з написом українською

Премʼєра кліпу відбулась на YouTube.

Американський дует Twenty One Pilots, до складу якого входять вокаліст Тайлер Джозеф та ударник Джош Дан, презентували пісню Overcompensate та кліп на неї. У кадрі барабанник зʼявляється з банданою на шиї, на якій видно надпис українською "факелоносець".

Overcompensate увійде до нового альбому Clancy, який вийде 17 травня 2024 року після трирічної перерви. Сингл поєднує електронне, альтернативне і хіп-хоп звучання.

Twenty One Pilots не вперше висловлюють підтримку Україні. Раніше вони скасували концерти в Росії через повномасштабне вторгнення в Україну та публічно підтримали українців.



