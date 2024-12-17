Бразильський суд визнав пісню Адель плагіатом і зобовʼязав Sony та Universal вилучити трек у всьому світі

Про це пише The Guardian.

Суддя Віктор Торрес у шостому комерційному суді Ріо-де-Жанейро виніс рішення у справі про плагіат за позовом бразильського композитора Тоніньо Жераеса. Композитор заявив, що пісня британської зірки Адель 2015 року Million Years Ago копіює музику його самби Mulheres.

Своїм рішенням суддя наказав вилучити пісню британської попспівачки з платформ у всьому світі, включно зі стримінговими сервісами. Судова заборона загрожує бразильським дочірнім компаніям Sony та Universal, які є лейблами Адель, штрафом у розмірі $8 тис. за кожен "акт невиконання".

Однак музичні компанії можуть оскаржити це рішення.

Судова заборона, що була оприлюднена 16 грудня, зобовʼязує Sony та Universal припинити "негайно та в усьому світі використовувати, відтворювати, редагувати, розповсюджувати чи комерціалізувати пісню Million Years Ago будь-якими способами, засобами, фізичною чи цифровою підтримкою, на стримінгах чи платформах обміну".

"Це визначна пам’ятка для бразильської музики, яку... часто копіювали для створення успішних міжнародних хітів", — сказав адвокат бразильського композитора Тоніньо Жераеса Фредіміо Тротта, який подав скаргу на плагіат.

Тротта сказав, що цього тижня його фірма працюватиме над тим, щоб радіо- та телевізійні мовники та стримінгові сервіси по всьому світу були попереджені про рішення Бразилії. Жераес стверджує, що пісня Адель 2015 року є плагіатом музики його класичної самби Mulheres, записаної бразильським співаком Мартінью да Віла для альбому хітів 1995 року. У позові він стверджує, що втратив гонорари і вимагає $160 тис. компенсації моральної шкоди, а також хоче, щоб у треку Адель було зазначено його авторство.

Раніше турецькі шанувальники також звинуватили Адель у плагіаті Million Years Ago. Вони стверджували, що мелодія була схожа на пісню 1985 року Acilara Tutunmak курдського співака Ахмета Кая.

Бразилія є учасником Бернської конвенції 1886 року, яка погоджує міжнародну охорону творів, захищених авторським правом.