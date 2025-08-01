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Головна Культура Бруклінський музей змінив "Росію" на "Україну" в підписі до картини Рєпіна, - історикиня мистецтва Семенік
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Бруклінський музей змінив "Росію" на "Україну" в підписі до картини Рєпіна, - історикиня мистецтва Семенік

Оксана Ліховід
1 серпня, 2025 п'ятниця
11:06
Культура

Бруклінський музей змінив підпис до картини Іллі Рєпіна, замінивши "Росію" на "Україну", оскільки на полотні зображено пейзаж українського міста Чугуєва

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав історикиня мистецтва Оксана Семенік.

"Насправді справа була не тільки в національності та ідентичності Іллі Рєпіна, а й у тому, що ця картина - це пейзаж із Чугуєва, і Рєпін власноруч написав, що це саме Чугуїв. Але чомусь в цьому американському музеї вказали назву "Зимовий пейзаж - Росія", хоча це місце - Чугуїв", - зазначила Семенік.

За словами мистецтвознавиці, з Бруклінським музеєм також відбувалась комунікація і щодо того, що Ілля Рєпін був у них позначений як російський художник. Тепер вони взагалі прибрали згадку про національність і залишили лише місце народження та смерті.

"Так часто роблять музеї, намагаючись уникнути конфліктів. Щодо назви цієї картини, ми дуже довго це обговорювали - комунікація з ними розпочалася ще у 2023 році. У них пішло два роки на те, щоб нарешті внести ці зміни", - додала Семенік.

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Теги:
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