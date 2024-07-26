"Бумбокс" задонатили на ЗСУ 2 млн грн гонорару за виступ на ATLAS
Український рок-гурт "Бумбокс", який у перший день фестивалю ATLAS UNITED 2024 виступав на головній сцені, перерахував 2 млн грн гонорару на потреби Сил Оборони
Про це музиканти повідомили в instagram гурту.
Після трирічної перерви у Києві відбувся музичний фестиваль ATLAS UNITED 2024. Опен-ейр проходив з 19 до 21 липня. У перший день заходу на головній сцені виступив український рок-гурт "Бумбокс".
Як зазначили артисти, після участь у фестивалі вони сплатити 275 тис. грн податків та перерахували 2 млн грн "Фонду Андрія Хливнюка".
"Що придбано: БПЛА "Сич" і портативна зарядна станція на 2 кВт для загону 212, портативна зарядна станція для Зведеного загону, Старлінк для мінометників, антени (2 і 5 діапазонів) для спецпідрозділу "Корд". Разом переможемо", - відзвітували музиканти.
Лідер гурту Андрій Хливнюк з лютого 2022 року долучився до війська.
- 29 травня повідомлялося, що після трирічної паузи до Києва в новому форматі повертається музичний фестиваль Atlas Weekend - тепер він має назву ATLAS UNITED 2024.
- Фестиваль зібрав 100 млн грн на Збройні Сили України. Протягом 19-21 липня подію відвідали понад 60 тис. людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.47Продаж 45.19
- Актуальне
- Важливе