"Бумбокс" задонатили на ЗСУ 2 млн грн гонорару за виступ на ATLAS

Про це музиканти повідомили в instagram гурту.

Після трирічної перерви у Києві відбувся музичний фестиваль ATLAS UNITED 2024. Опен-ейр проходив з 19 до 21 липня. У перший день заходу на головній сцені виступив український рок-гурт "Бумбокс".

Як зазначили артисти, після участь у фестивалі вони сплатити 275 тис. грн податків та перерахували 2 млн грн "Фонду Андрія Хливнюка".

"Що придбано: БПЛА "Сич" і портативна зарядна станція на 2 кВт для загону 212, портативна зарядна станція для Зведеного загону, Старлінк для мінометників, антени (2 і 5 діапазонів) для спецпідрозділу "Корд". Разом переможемо", - відзвітували музиканти.

Лідер гурту Андрій Хливнюк з лютого 2022 року долучився до війська.