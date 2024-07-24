Музичний фестиваль Atlas зібрав 100 млн грн на ЗСУ
Фестиваль Atlas United 2024 зібрав 100 млн грн на Збройні сили України. Протягом 19-21 липня подію відвідали понад 60 тис. людей
Про це повідомляє Слух.
Зазначається, що на фестивалі виступили понад 100 артистів.
Купити квиток на подію можна було у застосунку monobank, де 15% з кожного переходили напряму на збір.
Крім того, серед тих, хто робив найбільші донати на потреби ЗСУ, розіграли квартиру в Києві. Також відбувся аукціон, на якому за 235 тис. грн продали пляшку шампанського з Бахмута, розлиту 23 лютого 2022 року.
"Половину зібраних у рамках фестивалю коштів направлять на придбання роботизованих платформ. Інша частина піде на забезпечення ЗСУ дронами, зокрема на харківському напрямку", - йдеться у повідомленні.
- 18 липня українські актори, коміки, активісти та представники бізнесу оголосили великий збір на дрони, для якого зняли мініфільм "12 друзів Атласу".
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