Музичний фестиваль Atlas зібрав 100 млн грн на ЗСУ

Про це повідомляє Слух.

Зазначається, що на фестивалі виступили понад 100 артистів.

Купити квиток на подію можна було у застосунку monobank, де 15% з кожного переходили напряму на збір.

Крім того, серед тих, хто робив найбільші донати на потреби ЗСУ, розіграли квартиру в Києві. Також відбувся аукціон, на якому за 235 тис. грн продали пляшку шампанського з Бахмута, розлиту 23 лютого 2022 року.

"Половину зібраних у рамках фестивалю коштів направлять на придбання роботизованих платформ. Інша частина піде на забезпечення ЗСУ дронами, зокрема на харківському напрямку", - йдеться у повідомленні.