Фестиваль Atlas, UNITED24 та українські коміки новим креативним роликом оголосили збір на 100 млн грн для ЗСУ

Відео оприлюднили в соцмережах.

Українці продовжують шукати креативні способи, як закривати збори на потреби української армії. Тепер музиканти і коміки Аміль і Раміль Насірови, блогер Михайло Лебіга, співачка Надія Дорофєєва, співзасновник Monobank Олег Гороховський, стендап-комік Василь Байдак, ветеран та активіст Олександр Будько Терен та багато інших зняли ролик "12 друзів Атласу". Таким чином вони оголосили масштабний збір на дрони.

"Минулого тижня всі ми допомагали Охматдиту. Це зупинило всі збори військових, тож реабілітуємося. Для вдалих штурмів воїнам потрібні наземні й повітряні дрони. Вони допоможуть зберегти багато життів, бо втратити робота не так страшно, як людину", - пояснили в описі збору.

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Monobank, фестиваль Atlas, платформа UNITED24 та друзі збору об’єднались, щоб зібрати 100 млн грн. У відео знялися також письменник та військовий Сергій Жадан, засновник мережі магазинів "Аврора" Лев Жиденко. За донати обіцяють багато призів.

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"Від 100 грн можна отримати 300 квитків на ATLAS UNITED 2024, 36 platinum-карток monobank із двома роками безкоштовного обслуговування та ще 120 призів від Аврори, Uklon, WhiteBIT та UKRNAFTA. А за донат від 200 грн можна виграти власну квартиру в Києві у ЖК Нова Англія від ЛУН та Royal House!", - додали в описі.