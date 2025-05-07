Данський журналіст назвав війну в Україні перевагою на Євробаченні-2025 для Ziferblat. Видання перепросило

Інтервʼю зʼявилося на сайті ESC United.

Дансько-румунський редактор і кореспондент міжнародного медіа про Євробачення ESC United Девід Попеску поспілкувався з учасниками українського гурту Ziferblat - барабанщиком Федором Ходаковим та гітаристом Валентином Лещинським. Під час інтервʼю з представниками України на Євробаченні-2025 вони обговорили процес потрапляння на пісенний конкурс, альбом Of Us, костюми від Frolov та "тиск і честь, які вони відчувають, представляючи Україну" після ракетного удару, який 4 травня вразив квартиру бек-вокалістки гурту.

Девід Попеску запитав музикантів, чи не відчувають вони "різних переваг, які дає війна в Україні, принаймні у пісенному конкурсі".

"Війна дає нам переваги? Я не думаю, що це звучить коректно. Тому що для кожної людини на світі, для країни - це недолік. Як війна може бути перевагою? Ми маємо, як я тільки-но сказав, взяти участь, виступити. А зараз наші будинки бомблять. У чому перевага?", - відповів кореспонденту Лещинський.

Першою на це звернула увагу вокалістка гурту Go_A Катерина Павленко, який представляв Україну на Євробаченні-2021.

"Як взагалі війна може бути перевагою? Це недолік. Бомбардування будинків – це недолік. Ніхто більше, ніж українці, не хоче миру і завершення війни", - написала вона в X і поділилась відео.

.@escunited why would you ask Ziferblat “if the war gives Ukraine advantage’?



How on earth a war is an advantage? It’s a disadvantage. Houses being bombed is a disadvantage. Nobody wants peace and war to be over more than Ukrainians. pic.twitter.com/M5K8ALbrhE — vanya ✙ (@eurovanya) May 6, 2025

Допис викликав хвилю обурення серед користувачів соцмережі, зокрема українців та підписників Катерини Павленко з інших країн. Вони звинуватили Попеску і ESC United у відсутності емпатії.

"Важко зосередитися, але це найбільший тиск. Але саме тому ми тут, бо нам потрібно нагадати європейцям про війну. Повірте, ми не хочемо нікому нагадувати, ми не хочемо постійно говорити про війну, але що ми можемо зробити?", - зазначили музиканти Ziferblat в інтервʼю.

Згодом редакція ESC United перепросила у коментарі до допису Павленко.

"Ми щиро перепрошуємо за недоречне питання, поставлене українським артистам. Євробачення — це про єдність і музику, і воно ніколи не ставило за мету звести неймовірний талант України — чи її нинішню боротьбу — до простого співчуття. Ми розібралися з цим питанням усередині компанії й працюватимемо краще. Дякуємо, що вимагаєте від нас відповідальності", - наголосили у відповіді представники ESC United.

Наразі відео інтервʼю Ziferblat видалено з YouTube-каналу ESC United. Текст матеріалу зберігається на сайті. У ньому редакція розмістила також пряме посилання і заклик донатити на підтримку України. Йдеться про збір для фонду Притули, зосереджений на зборі допомоги для розмінування території України.

ESC United був створений як форум фанатів Євробачення у 2013 році. Наразі міжнародна команда на чолі з двома головними редакторами Меттом Фрідріхсом (США), Коннором Террі (США) та редактором соцмереж Мелані Отто (Нідерланди) розвинулася до онлайн-видання та каналу на YouTube.