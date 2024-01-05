"Дискримінаційний гумор": Комісія з журналістської етики оприлюднила висновок щодо жарту "Кварталу 95" про мешканку Скадовська

Про це йдеться в заяві Комісії з журналістської етики, оприлюдненої на Facebook.

Комісія оприлюднила висновок щодо номера "Дівчина, яка все життя розмовляла росіянською мовою, переїхала на Закарпаття" про переселенку зі Скадовська, показаного у "Новорічному Вечірньому Кварталі" на телеканалі "1+1". Зокрема, КЖЕ наголошує, що "лінія між гумором і висміюванням певного явища з одного боку, та дискримінацією і мовою ворожнечі з іншого боку є дуже тонкою". Важливим, на думку Комісії, є охоплення аудиторії, на яку це поширюється.

"Загальнонаціональні телеканали, що мають найбільшу аудиторію, мають бути свідомими того, що їх ефіри мають чи не найбільший вплив на формування суспільної думки, на відміну від, приміром, контенту, до якого споживачі отримують доступ за власним бажанням на онлайн-платформах. Як великі медіа, що мають значні ресурси для проведення передвипускової експертизи матеріалів, вони мають проявляти особливу уважність до можливих проявів дискримінаційного гумору та вживати всіх застережних заходів для того, аби уникнути дискримінації та стереотипізації вразливих груп в ефірах", - наголосили в КЖЕ.



Комісія закликала телеканали "ретельніше працювати з досвідами аудиторії, адже гумор чи сатира як контент, що передусім створюється з розважальною метою, не мають спричинити додаткової ретравматизації тих, хто може впізнати себе серед героїв скетчів чи сценок". Вони зауважили, що жарти не мають сприяти вкоріненню хибних стереотипів.

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Комісія схвально оцінила рішення телеканалу "1+1" видалити номер з Youtube та монтажу усього випуску, однак відео досі залишається у відкритому доступі.

"Така реакція контрастує з реакцією колективу творців шоу, які апелюють до "роздування зради на рівному місці" та гри на руку ворогові, що перекидає відповідальність за потенційне порушення на аудиторію. На думку Комісії, вимоги професійної етики мають поширюватися і на розважальний контент, що створюється задля задоволення потреб медіаспоживачів", - додали в КЖЕ.

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Комісія висунула свої рекомендації медіа, зокрема, розробити та впровадити системні заходи для створення недискримінаційного контенту в телешоу, наприклад наявність відділу чи спеціаліста з толерантності та інклюзії, щорічне проходження працівниками медіа тренінгів з недискримінації та гендерної рівності, передбачити спеціальні ресурси на ці заходи, а також регулярно здійснювати систематичний огляд та звітність щодо їх виконання, розробити і впровадити політики рівності і недискримінації в контенті та редакції.