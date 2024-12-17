Disney створює анімаційний серіал про Ліонеля Мессі

Про це пише Hypebeast.

Всесвітньо відомий аргентинський футболіст Ліонель Мессі офіційно співпрацює з Disney. Очікується, що майбутній мультсеріал про Мессі "Мессі та Гіганти" (Messi and the Giants) з’явиться на Disney Channel і Disney+.

Спершу планувалося, що робота над серіалом триватиме до 2023 року.

Мессі прокоментував вихід мультсеріалу, зазначивши, що сподівається надихнути дітей на здійснення власних мрій.

"Я завжди мріяв взяти участь у проєкті, який би поділяв цінності спорту, ті самі цінності, які були такими важливими для моєї кар’єри, з молодими поколіннями. Немає нічого неможливого завдяки командній роботі, старанності, дисципліні та наполегливій праці. Я з нетерпінням чекаю можливості поділитися цим мультсеріалом з дітьми в усьому світі, і я сподіваюся, що надихну їх і мотивую на досягнення власних мрій. З дитинства я завжди любив мультсеріали й з нетерпінням чекаю перегляду цього серіалу зі своїми дітьми", - сказав він у своїй заяві.

В офіційному синопсисі анімаційного пригодницького серіалу зазначається, що він розповість про "Лео, звичайного 12-річного хлопчика з надзвичайним талантом та величезною проблемою. Колись квітучий світ Іко нині перебуває у руїнах під владою Гігантів, які правлять 10 світами. Тільки один герой може врятувати їх... і він розміром із блоху. Молодого Лео висмикують з іншого світу, щоб він очолив боротьбу з тиранічними лиходіями, які тримають 10 світів під своїм контролем".