Дні польського кіно в Україні: шість фільмів в кінотеатрах Києва, Львова, Луцька, Вінниці, Одеси, Харкова та Житомира

Окрім онлайн показів, Дні польського кіно відбудуться в кінотеатрах Києва, Львова, Луцька, Вінниці, Одеси, Харкова та Житомира.

Дні польського кіно — проєкт Польського Інституту у Києві, який відбувається вже дев’ятнадцять років поспіль.

Еспресо - інформаційний партнер події.

Усі фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Цього року в межах Днів польського кіно покажуть такі фільми:

Допельгангер \ Doppelgänger. Sobowtór

Режисер: Ян Голубек.

Жанр: шпигунський трилер

Агент секретної служби привласнює особистість іншої людини і починає будувати свою кар’єру шпигуна… Зіткнення реальностей по обидва боки «залізної завіси» кінця 1970-х – початку 1980-х рр. Це час змін у Польщі, але перед тим, як відбудуться системні перетворення, країну охоплюють темні роки воєнного стану. Велика історія є тлом, але також і визначальним фактором доль двох чоловіків, які нерозривно пов’язані між собою, – Яна, який бере участь у боротьбі за вільну Польщу, і Ганса, який живе у Франції і веде комфортне життя.

Володар низки нагород Фестивалю польських художніх фільмів у Ґдині, номінант Польської кінопремії “Орли”

КОС \ KOS

Режисер: Павел Масьльона

Жанр: історичний бойовик

Польща, весна 1794 року. Генерал Тадеуш Костюшко повертається на батьківщину з планом розпочати повстання проти росіян. Його супроводжує вірний друг і колишній раб Домінго. На слід Костюшка виходить нещадний російський ротмістр Дунін, який хоче за будь-яку ціну схопити генерала, поки той не спровокував національне повстання. У той же час молодий селянин Іґнац, шляхетський байстрюк, мріє отримати герб і маєток від свого батька Духновського, який перед смертю вписує його у свій заповіт. Коли батько помирає, хлопцеві доводиться тікати від зведеного брата Станіслава, який хоче перешкодити виконанню батькової волі.

Лауреат “Золотих Левів” — головної нагороди Фестивалю польських художніх фільмів у Ґдині та Польської кінопремії “Орли”.

Horror Story

Режисер: Адріан Апанель

Жанр: комедія з чорним гумором

Збочена комедія про вступ у доросле життя, сповнена ексцентричних персонажів… Том, щойно закінчивши університет, хоче отримати престижну посаду в компанії, щоб повернути свою дівчину. У цей час він оселяється в дешевому хостелі, що нагадує будинок з фільмів жахів. Проте з часом виявляється, що справжнім жахом є не місце і не дивні мешканці, а сам процес пошуку роботи.

Повнометражний режисерський дебют.

Володар низки нагород кінофестивалів у Кракові, Могильно та Кошаліні (2024).

Свято вогню \ Święto ognia

Режисер: Кінґа Дембська

Жанр: побутова комедійна драма

Дві сестри борються з обмеженнями власних тіл. Одна, амбіційна, шукає межі своїх можливостей, для іншої тіло – немов в’язниця. Одна вірить, що балет врятує її від спогадів. Інша з такою увагою спостерігає за світом з балкона, що починає більше бачити і чути. Їхній батько тікає до єдиного місця, де він відчуває себе по-справжньому живим. Кожна з них розправляється з минулим і приборкує сьогодення. Фільм є екранізацією роману Якуба Малецького.

Володар низки нагород Фестивалю польських художніх фільмів у Ґдині, фестивалів польських фільмів у Торонто, Остіні та Чикаго (2023).

Селяни \ Chłopi

Режисери: Дорота Кобєля, Г’ю Велчман

Жанр: анімаційна драма

Стрічка від номінантів на премію "Оскар" Дороти Кобєли та Гʼю Велчмана за анімацію "З любовʼю, Вінсент".

Фільм розповідає історію Ягни — молодої жінки в польському селі наприкінці ХІХ століття. У цьому осередку пліток й постійної ворожнечі багатих і бідних тримає разом лише гордість за свою землю, відданість колоритним традиціям і глибоко вкорінений патріархат. Вирішивши обрати власний життєвий шлях, жінка опиняється між суперечливими бажаннями найбагатшого фермера села, його старшого сина та можновладних чоловіків. Спротив Янги приводить її на шлях трагічного зіткнення з сільською громадою. Стрічка є екранізацією роману Владислава Реймонта – володаря Нобелівської премії 1924 року.

Володар призу глядацьких симпатій Фестивалю польських художніх фільмів у Ґдині (2023) та переможець міжнародного конкурсу Фестивалю глядацького кіно "Миколайчук Open" (Чернівці, Україна, 2024).

Зелений кордон \ Zielona granica

Режисер: Аґнєшка Голланд

Жанр: драма

Резонансний фільм від однієї з найвідоміших польських режисерок Аґнєшки Голланд. Підступними й болотистими лісами, що складають так званий "зелений кордон" між Білоруссю і Польщею, біженці з Близького Сходу й Африки намагаються дістатися до Європейського Союзу. Білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону та обіцяє легкий прохід до ЄС. У цій прихованій війні переплітаються життя новоспеченої активістки Юлії, молодого прикордонника Яна та сім’ї сирійських біженців.

Володар спеціального призу журі Венеційського міжнародного кінофестивалю (2023)

Розклад:

Онлайн на polskino.takflix.com 3-13 жовтня

Київ, Кінотеатр «Жовтень» 2-5 жовтня, квитки у касах кінотеатру

Харків, Планета Кіно (“Французький Бульвар”, вул. Ак. Павлова, 44-Б): 6 жовтня, 18.30, реєстрація: https://forms.office.com/e/qLxc5PYs6f

Одеса, Планета Кіно (“City Center”, просп. Небесної Сотні, 2): 5 жовтня, 19.00, реєстрація: https://forms.office.com/e/rTJj3cevzt

Житомир, Кінотеатр Ім. Івана Франка м. Житомир 7 жовтня, 18.30, реєстрація: https://forms.office.com/e/2uJNkmKify

Вінниця, Кінотеатр Родина 3-6 жовтня, квитки у касах кінотеатру

Львів, Планета Кіно 4-7 жовтня, квитки у касах кінотеатру

Луцьк, Кінотеатр PremierCity 3-6 жовтня, квитки у касах кінотеатру