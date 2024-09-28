Дні польського кіно в Україні: шість фільмів в кінотеатрах Києва, Львова, Луцька, Вінниці, Одеси, Харкова та Житомира
З 2 по 13 жовтня в Україні покажуть найкращі польські фільми останніх років. Цього року фестиваль відбудеться у "гібридному" форматі і розширює своєю географію
Окрім онлайн показів, Дні польського кіно відбудуться в кінотеатрах Києва, Львова, Луцька, Вінниці, Одеси, Харкова та Житомира.
Дні польського кіно — проєкт Польського Інституту у Києві, який відбувається вже дев’ятнадцять років поспіль.
Еспресо - інформаційний партнер події.
Усі фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.
Цього року в межах Днів польського кіно покажуть такі фільми:
Допельгангер \ Doppelgänger. Sobowtór
Режисер: Ян Голубек.
Жанр: шпигунський трилер
Агент секретної служби привласнює особистість іншої людини і починає будувати свою кар’єру шпигуна… Зіткнення реальностей по обидва боки «залізної завіси» кінця 1970-х – початку 1980-х рр. Це час змін у Польщі, але перед тим, як відбудуться системні перетворення, країну охоплюють темні роки воєнного стану. Велика історія є тлом, але також і визначальним фактором доль двох чоловіків, які нерозривно пов’язані між собою, – Яна, який бере участь у боротьбі за вільну Польщу, і Ганса, який живе у Франції і веде комфортне життя.
Володар низки нагород Фестивалю польських художніх фільмів у Ґдині, номінант Польської кінопремії “Орли”
КОС \ KOS
Режисер: Павел Масьльона
Жанр: історичний бойовик
Польща, весна 1794 року. Генерал Тадеуш Костюшко повертається на батьківщину з планом розпочати повстання проти росіян. Його супроводжує вірний друг і колишній раб Домінго. На слід Костюшка виходить нещадний російський ротмістр Дунін, який хоче за будь-яку ціну схопити генерала, поки той не спровокував національне повстання. У той же час молодий селянин Іґнац, шляхетський байстрюк, мріє отримати герб і маєток від свого батька Духновського, який перед смертю вписує його у свій заповіт. Коли батько помирає, хлопцеві доводиться тікати від зведеного брата Станіслава, який хоче перешкодити виконанню батькової волі.
Лауреат “Золотих Левів” — головної нагороди Фестивалю польських художніх фільмів у Ґдині та Польської кінопремії “Орли”.
Horror Story
Режисер: Адріан Апанель
Жанр: комедія з чорним гумором
Збочена комедія про вступ у доросле життя, сповнена ексцентричних персонажів… Том, щойно закінчивши університет, хоче отримати престижну посаду в компанії, щоб повернути свою дівчину. У цей час він оселяється в дешевому хостелі, що нагадує будинок з фільмів жахів. Проте з часом виявляється, що справжнім жахом є не місце і не дивні мешканці, а сам процес пошуку роботи.
Повнометражний режисерський дебют.
Володар низки нагород кінофестивалів у Кракові, Могильно та Кошаліні (2024).
Свято вогню \ Święto ognia
Режисер: Кінґа Дембська
Жанр: побутова комедійна драма
Дві сестри борються з обмеженнями власних тіл. Одна, амбіційна, шукає межі своїх можливостей, для іншої тіло – немов в’язниця. Одна вірить, що балет врятує її від спогадів. Інша з такою увагою спостерігає за світом з балкона, що починає більше бачити і чути. Їхній батько тікає до єдиного місця, де він відчуває себе по-справжньому живим. Кожна з них розправляється з минулим і приборкує сьогодення. Фільм є екранізацією роману Якуба Малецького.
Володар низки нагород Фестивалю польських художніх фільмів у Ґдині, фестивалів польських фільмів у Торонто, Остіні та Чикаго (2023).
Селяни \ Chłopi
Режисери: Дорота Кобєля, Г’ю Велчман
Жанр: анімаційна драма
Стрічка від номінантів на премію "Оскар" Дороти Кобєли та Гʼю Велчмана за анімацію "З любовʼю, Вінсент".
Фільм розповідає історію Ягни — молодої жінки в польському селі наприкінці ХІХ століття. У цьому осередку пліток й постійної ворожнечі багатих і бідних тримає разом лише гордість за свою землю, відданість колоритним традиціям і глибоко вкорінений патріархат. Вирішивши обрати власний життєвий шлях, жінка опиняється між суперечливими бажаннями найбагатшого фермера села, його старшого сина та можновладних чоловіків. Спротив Янги приводить її на шлях трагічного зіткнення з сільською громадою. Стрічка є екранізацією роману Владислава Реймонта – володаря Нобелівської премії 1924 року.
Володар призу глядацьких симпатій Фестивалю польських художніх фільмів у Ґдині (2023) та переможець міжнародного конкурсу Фестивалю глядацького кіно "Миколайчук Open" (Чернівці, Україна, 2024).
Зелений кордон \ Zielona granica
Режисер: Аґнєшка Голланд
Жанр: драма
Резонансний фільм від однієї з найвідоміших польських режисерок Аґнєшки Голланд. Підступними й болотистими лісами, що складають так званий "зелений кордон" між Білоруссю і Польщею, біженці з Близького Сходу й Африки намагаються дістатися до Європейського Союзу. Білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону та обіцяє легкий прохід до ЄС. У цій прихованій війні переплітаються життя новоспеченої активістки Юлії, молодого прикордонника Яна та сім’ї сирійських біженців.
Володар спеціального призу журі Венеційського міжнародного кінофестивалю (2023)
Розклад:
Онлайн на polskino.takflix.com 3-13 жовтня
Київ, Кінотеатр «Жовтень» 2-5 жовтня, квитки у касах кінотеатру
Харків, Планета Кіно (“Французький Бульвар”, вул. Ак. Павлова, 44-Б): 6 жовтня, 18.30, реєстрація: https://forms.office.com/e/qLxc5PYs6f
Одеса, Планета Кіно (“City Center”, просп. Небесної Сотні, 2): 5 жовтня, 19.00, реєстрація: https://forms.office.com/e/rTJj3cevzt
Житомир, Кінотеатр Ім. Івана Франка м. Житомир 7 жовтня, 18.30, реєстрація: https://forms.office.com/e/2uJNkmKify
Вінниця, Кінотеатр Родина 3-6 жовтня, квитки у касах кінотеатру
Львів, Планета Кіно 4-7 жовтня, квитки у касах кінотеатру
Луцьк, Кінотеатр PremierCity 3-6 жовтня, квитки у касах кінотеатру
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе