До Дня Незалежності в Києві відкриють виставку експонатів доби княжої Русі "Скарби України. Символи державності"
У Національному музеї історії України 22 серпня відкриється виставка "Скарби України. Символи державності", присвячена Дню Незалежності
Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
На виставці представлять унікальні експонати доби княжої Русі: монети з колекції Національного музею історії України, а також сучасну археологічну сенсацію — скарб монет початку XI століття, виявлений у 2020 році поблизу селища Городниця на Житомирщині.
"Ці нумізматичні пам’ятки мають виняткове значення для історії нашої держави. Саме на них вперше з’являється тризуб — герб, що став символом незалежної України. Карбування власних монет є однією з ознак становлення державності Київської Русі", - уточнили організатори.
На виставці можна простежити ключові етапи розвитку державності, християнізації Русі, а також встановлення тісних політичних і економічних зв’язків із сусідніми країнами.
Партнерами проєкту є Український інститут національної пам’яті та Житомирський обласний краєзнавчий музей.
