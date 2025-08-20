До Дня Незалежності в Києві відкриють виставку експонатів доби княжої Русі "Скарби України. Символи державності"

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

На виставці представлять унікальні експонати доби княжої Русі: монети з колекції Національного музею історії України, а також сучасну археологічну сенсацію — скарб монет початку XI століття, виявлений у 2020 році поблизу селища Городниця на Житомирщині.

"Ці нумізматичні пам’ятки мають виняткове значення для історії нашої держави. Саме на них вперше з’являється тризуб — герб, що став символом незалежної України. Карбування власних монет є однією з ознак становлення державності Київської Русі", - уточнили організатори.

На виставці можна простежити ключові етапи розвитку державності, християнізації Русі, а також встановлення тісних політичних і економічних зв’язків із сусідніми країнами.

Партнерами проєкту є Український інститут національної пам’яті та Житомирський обласний краєзнавчий музей.