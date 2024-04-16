До США з України намагалися вивезти 5 старовинних ікон кінця ХІХ - початку ХХ століття

Про це інформує Державна митна служба.

Вказано, що ікони виявили під час митного контролю трьох міжнародних поштових відправлень. Оскільки митники помітили явні ознаки старовини, ікони скерували до Національного художнього музею України та до Національного музею історії України, щоб провести експертизу щодо можливої належності святинь до культурних цінностей. Фахівці згодом повідомили, що усі п'ять ікон мають культурну та історичну цінність.

Одна з ікон виявилася святинею "Святий Миколай Чудотворець", яка була створена на початку XX століття.

"Святиню можна віднести до знаменитої Борисівської іконописної школи. Варто нагадати, що слобода Борисівка, де виготовлена ікона, - колись великий іконописний осередок на українській Слобожанщині, а нині – історико-культурне явище. Борисівські ікони вважаються унікальними через оригінальність техніки іконопису, декору, іконографічного трактування", - йдеться в повідомленні.

Також фахівці ідентифікували старообрядницьку металеву ікону "Образ святого пророка Іллі" ХІХ ст., прикрашену блакитною емаллю, ікону "Воскресіння Господнє" кінця ХІХ ст., яка виготовлена в техніці сріблення, ікону "Святий Архангел Михаїл" кінця ХІХ - початку ХХ ст. та ікону "Святий Іоанн воїн" початку ХХ ст. Останні дві були виготовлені в іконописно-ремісничих майстернях за встановленим зразком відповідно до іконографічних канонів у Російській імперії.

"Згідно з чинним законодавством України на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи Міністерства культури України. Таких митникам надано не було. Ікони вилучено", - додали митники.