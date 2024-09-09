Ексучасник "Океану Ельзи" Гудімов доєднається до гурту на концертах у Палаці спорту

Про це музиканти повідомили в instagram гурту.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук і колишній гітарист та співзасновник бенду Павло Гудімов записали спільне відеозвернення. Вони поділилися новиною про концерти, заплановані на 11, 12 і 13 жовтня на сцені Палацу спорту в Києві.

Концерти будуть присвячені 30-річчю гурту. Павло приєднається до "Океану Ельзи" як спеціальний гість.

"12 жовтня 1994 року ми відзначали день народження Паші Гудімова і в той день вирішили, що групі - бути! Згодом ми її назвали "Океан Ельзи". 30 років потому Павло Гудімов приєднається до нас знову", - прокоментували музиканти гурту.

Павло Гудімов залишив "Океан Ельзи" у 2005 році. Тоді він сформував гурт "Гудімов", з яким видав два альбоми. У 2013 та 2014 роках гітарист долучався до шоу "Океану Ельзи" на Майдані Незалежності під час Революції Гідності та на НСК "Олімпійський".

"Буде від нас невеличкий сюрпризний сет і трошки поговоримо про наше минуле", - додав Гудімов.

11 жовтня "Океан Ельзи" випустить новий англомовний альбом Lighthouse.

Раніше музиканти оголосили про перенесення всіх стадіонних концертів в Україні, які мали відбутись у 2024 році в рамках їхнього стадіонного туру, на 2025 рік.