Ексучасник "Океану Ельзи" Гудімов доєднається до гурту на концертах у Палаці спорту
Співзасновник українського рок-гурту "Океан Ельзи" Павло Гудімов виступить разом з основним складом на трьох шоу в Палаці спорту, які будуть присвячені 30-річчю бенду
Про це музиканти повідомили в instagram гурту.
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук і колишній гітарист та співзасновник бенду Павло Гудімов записали спільне відеозвернення. Вони поділилися новиною про концерти, заплановані на 11, 12 і 13 жовтня на сцені Палацу спорту в Києві.
Концерти будуть присвячені 30-річчю гурту. Павло приєднається до "Океану Ельзи" як спеціальний гість.
"12 жовтня 1994 року ми відзначали день народження Паші Гудімова і в той день вирішили, що групі - бути! Згодом ми її назвали "Океан Ельзи". 30 років потому Павло Гудімов приєднається до нас знову", - прокоментували музиканти гурту.
Павло Гудімов залишив "Океан Ельзи" у 2005 році. Тоді він сформував гурт "Гудімов", з яким видав два альбоми. У 2013 та 2014 роках гітарист долучався до шоу "Океану Ельзи" на Майдані Незалежності під час Революції Гідності та на НСК "Олімпійський".
"Буде від нас невеличкий сюрпризний сет і трошки поговоримо про наше минуле", - додав Гудімов.
11 жовтня "Океан Ельзи" випустить новий англомовний альбом Lighthouse.
Раніше музиканти оголосили про перенесення всіх стадіонних концертів в Україні, які мали відбутись у 2024 році в рамках їхнього стадіонного туру, на 2025 рік.
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