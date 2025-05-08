Євробачення-2025: зʼявилося перше відео з репетиції Ziferblat на сцені

Відео оприлюднили на офіційному YouTube-каналі "Євробачення-Україна".

Увечері 7 травня відбулася друга репетиція гурту Ziferblat на головній сцені Євробачення-2025 у Базелі - арені "Санкт-Якобсхалле". Перше відео перформансу, яке традиційно триває лише 30 секунд, показали глядачам.

Як видно з короткого ролика, номер, постановницею якого стала Марія Коростельова, відрізняється від того, що Ziferblat продемонстрували у Нацвідборі.

"У драматургії номера ми спираємося на метафори, на художній образ солов'я, який своїм співом, своєю іскрою пробуджує сонце кожен день. І без цієї іскри наступний день не настане. І в цій частині, власне, Даня, який є головним героєм і мандрівником, який шукає світло, опору в собі, мотивацію боротися далі, співати, упродовж подорожі потрапляє в сонячне затемнення, повну темряву - black-out, але незважаючи ні на що він співає далі, іде далі. І в якийсь момент навколо нього починає розростатися світло", - прокоментувала сенс номера постановниця.