Фестивалю Coachella загрожує $28 тис. штрафу за те, що виступ Лани Дель Рей завершився на 13 хвилин пізніше

Про це пише TMZ.

У місті Індіо, штат Каліфорнія, завершився другий вікенд одного з найбільших, найвідоміших і найприбутковіших музичних фестивалів у світі Coachella. Однак нині опен-ейру загрожує штраф у розмірі $28 тис. за виступ американської співачки Лани Дель Рей.

Представник міста Індіо, де традиційно відбувається Coachella, розповів виданню, що шоу співачки тривало на 13 хвилин довше в п’ятницю ввечері. Це може здатися не таким серйозним порушенням, але цього достатньо, щоб спричинити чималий штраф.

На другому вікенді Лана Дель Рей виконала 19 пісень, її шоу включало зокрема і несподіваний виступ Каміли Кабелло, яка заспівала новий сингл I LUV IT.

Однак це єдиний штраф за всі 6 днів музичного фестивалю, тож загалом організатори Coachella, ймовірно, сприймають це як перемогу. Минулого року порушення комендантської години призвели до штрафів у розмірі $117 тис. А в 2022 році два вікенди на фестивалі та 1 вікенд на "Діліжанс" призвели до того, що місто наклало штрафів на суму $61 тис.

Цьогорічний захід був помітно менш гучним. У перші вихідні кількість арештів зменшилася на 20% порівняно з попередніми роками. Проте це може бути пов’язано з низькими продажами квитків на цьогорічну подію.

