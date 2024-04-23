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Головна Культура Фестивалю Coachella загрожує $28 тис. штрафу за те, що виступ Лани Дель Рей завершився на 13 хвилин пізніше

Фестивалю Coachella загрожує $28 тис. штрафу за те, що виступ Лани Дель Рей завершився на 13 хвилин пізніше

23 квітня, 2024 вiвторок
17:29
Культура На фото: Лана Дель Рей на фестивалі Coachella

Організатори музичного фестивалю Coachella, імовірно, сплатять штраф за порушення комендантської години на 13 хвилин, яка запроваджена в місті Індіо, де відбувається захід

Про це пише TMZ.

У місті Індіо, штат Каліфорнія, завершився другий вікенд одного з найбільших, найвідоміших і найприбутковіших музичних фестивалів у світі Coachella. Однак нині опен-ейру загрожує штраф у розмірі $28 тис. за виступ американської співачки Лани Дель Рей.

Представник міста Індіо, де традиційно відбувається Coachella, розповів виданню, що шоу співачки тривало на 13 хвилин довше в п’ятницю ввечері. Це може здатися не таким серйозним порушенням, але цього достатньо, щоб спричинити чималий штраф.

На другому вікенді Лана Дель Рей виконала 19 пісень, її шоу включало зокрема і несподіваний виступ Каміли Кабелло, яка заспівала новий сингл I LUV IT.

Однак це єдиний штраф за всі 6 днів музичного фестивалю, тож загалом організатори Coachella, ймовірно, сприймають це як перемогу. Минулого року порушення комендантської години призвели до штрафів у розмірі $117 тис. А в 2022 році два вікенди на фестивалі та 1 вікенд на "Діліжанс" призвели до того, що місто наклало штрафів на суму $61 тис.

Цьогорічний захід був помітно менш гучним. У перші вихідні кількість арештів зменшилася на 20% порівняно з попередніми роками. Проте це може бути пов’язано з низькими продажами квитків на цьогорічну подію. 
 

Теги:
Світ
музика
США
фестивалі
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