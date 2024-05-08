Фейкові Моне та Ренуар: ШІ ідентифікував 40 підроблених картин, виставлених на eBay

Про це пише The Guardian.

Фахівчиня з автентифікації творів мистецтва, доктор Каріна Поповічі поділилась, що застосувала передову технологію штучного інтелекту до зображень, виставлених на онлайн-платформі eBay, і була шокована, виявивши, що багато з них мають високу ймовірність того, що вони не є автентичними. Наразі вона знайшла до 40 підроблених картин, але уточнила, що їх було набагато більше.

"Алгоритм визначив їх усі як підробки. Сьогодні ми подивилися та завантажили кілька зображень, і скрізь були підробки. Все, що ми проаналізували, виявилося несправжнім мистецтвом, ймовірність приблизно 95%. Я впевнена, що це лише верхівка айсберга", - поділилась Поповічі.

Технологія використовує два типи штучної нейронної мережі для аналізу робіт художників у складних деталях, від візерунків мазків до колірних палітр. Компанія Art Recognition, керівником якої є Поповічі, застосувала технологію до понад 500 робіт у різних колекціях. Це підтвердило оригінальність картині Рубенса "Вид на Замок Стен рано вранці" на 98,76%. Але технологія також поставила під сумнів приписування фламандському майстру авторство картини "Самсон і Даліла", підтвердивши давні сумніви деяких критиків, що це лише копія.

Серед знімків, які ШІ визнав підробками, — картина, представлена як твір Моне під назвою "Ліс зі струмком". Її продають на eBay за $599 тис. Також виставлена на продаж робота "Ренуара", описана як "дослідження Клода Ренуара", вартістю $165 тис.

Інтернет-аукціон eBay на сайті зазначає, що не дозволяє розміщувати підроблені товари чи неавторизовані копії.

"Продаж підроблених товарів суворо заборонений на eBay, і ми прагнемо гарантувати, що товари, що продаються на нашій платформі, є справжніми. Ми робимо це, використовуючи багаторівневу технологію штучного інтелекту, професійно підготовлених дослідників eBay і програми захисту покупців", - зауважили представники eBay.

Так звана картина Ренуара була видалена з сайту після того, як Guardian зв’язався з продавцем. Продавець "Моне" не відповів журналістам.

В описі картини зазначено, що продавець "повністю гарантує, що картина є оригіналом 1867 року, написаним олією на полотні, підписаним та датованим Клодом Моне".

Поповічі неодноразово писала на платформу з грудня 2023 року, щоб висловити свою стурбованість. Вона звернулася до її офісів у Великій Британії, Німеччині та США, наголосивши, що потрібно підійти до проблеми "з тією серйозністю, якої вона заслуговує".