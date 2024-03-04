Фронтмен Bring Me the Horizon Олівер Сайкс закликав світ консолідуватися заради припинення війни в Україні

Відео поширили в Instagram United24.

37-річний британський музикант, вокаліст рок-гурту Bring Me the Horizon Олівер Сайкс записав відео до українців, у якому пригадав, що кілька разів був в Україні, де знайшов друзів.

"Я дуже люблю Україну, і те, що відбувається, все ще розбиває мені серце. Ця війна жорстока. Вона безглузда. Вона триває надто довго, і їй потрібно скоріше закінчитися. Мене надихає стійкість України, як і раніше, два роки тому", - висловився він про українців.

Сайкс наголосив, що для закінчення війни потрібно консолідуватися.

"Це треба припинити. Я маю на увазі, що настав час консолідувати всі наші зусилля і покласти край цій нелюдській війні. Тримайтеся, друзі, ми все ще з вами. Ми вас любимо і ми за вас", - додав музикант.



У листопаді 2022 року гурт долучився до допомоги зоозахисникам UAnimals. Вони збирали гроші для тварин, які постраждали через воєнні дії Росії на території України.

Навесні 2023 року вокаліст гурту Bring Me the Horizon Олівер Сайкс записав чергове відеозвернення до українців та нагадав, що світ підтримує Україну.