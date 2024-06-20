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Головна Культура Канада надасть $15 млн для добудови другої черги Музею Голодомору

Канада надасть $15 млн для добудови другої черги Музею Голодомору

20 червня, 2024 четвер
17:47
Культура Музей Голодомору

Канада виділила 15 млн доларів для продовження будівництва другої черги Національного музею Голодомору-геноциду в Києві

Зміст

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Тимчасовий виконувач обов'язків очільника МКІП Ростислав Карандєєв провів зустріч з представниками посольства Канади в Україні, на якому обговорювали завершення будівництва другої черги Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

У межах зустрічі голова відділу міжнародного розвитку посольства Канади Стівен Вівер підтвердив, що країна виділила 15 мільйонів доларів для продовження будівництва другої черги музею Голодомору. 

"Україна вдячна за всю допомогу Канаді. Питання добудови Національного музею Голодомору-геноциду дуже чутливе для нашого суспільства. Адже він має надихати українців та міжнародну спільноту на утвердження свободи та гідності, запобігання геноциду та першочерговості прав людини", - додав Карандєєв.

Музей Голодомору: перша та друга черги

Відкриття Національного музею Голодомору-геноциду відбулося у Києві 2009 року. Територіально він знаходиться на схилі Дніпра між площею Слави та Києво-Печерської лаврою. 

Але тоді для відвідувачів відкрилася лише перша черга Музею. За часів президентства Януковича процеси, що пов'язані з проєктуванням та спорудженням другої черги, було заморожено.

У листопаді 2023 року наглядова рада Міжнародного благодійного фонду Музею Голодомору виступила зі зверненням з нагоди 90-х роковин початку Великого Голоду 1932-1933 років. Автори звернення наголошували, що музею потрібно добудувати "другу чергу" споруд й зараз це питання набуває "особливої ваги".

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Теги:
Україна
Голодомор
Канада
історія України
допомога Україні
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