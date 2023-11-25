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Друга черга Музею Голодомору потребує добудови: Звернення наглядової ради

25 листопада, 2023 субота
17:14
Культура Музей Голодомору

Наглядова рада Міжнародного благодійного фонду Музею Голодомору виступила зі зверненням з нагоди 90-х роковин початку Великого Голоду 1932-1933 років

Його текст є у розпорядженні Еспресо.

Як наголошують автори звернення, Музею потрібно добудувати "другу чергу" споруд й зараз це питання набуває "особливої ваги".

Повністю добудований Музей Голодомору "сприятиме осмисленню не лише геноцидної політики щодо українців у 1930-х роках, а й злочинів, вчинених Російською Федерацією у період повномасштабної агресії проти України, підвищить обізнаність громадськості про геноцид та інші прояви масового насильства й переслідувань цивільного населення України", йдеться у зверненні.

"Створення другої черги Музею матиме й зовнішньополітичне значення, допомагаючи утвердженню міжнародного авторитету України як цивілізованої держави, відданої фундаментальним принципам демократії та поваги до гідності і прав людини", - стверджується у документі.

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При цьому витрати на проєктну документацію та дизайн Фонд бере на себе.

"Саме в ці дні Фонд завершує процес передачі прав на Вступну художню концепцію державі. Для реалізації проєкту основної експозиції Музею Фондом залучено понад 42 мільйони гривень добровільних благодійних цільових пожертв. Ми підтверджуємо свою готовність щодо продовження підтримки наступних етапів: проєктування - дизайн - та робочого проєктів експозиції", - зазначається у зверненні благодійного фонду Музею Голодомору.

"Маємо гідно вшанувати пам’ять жертв Голодомору в час 90-х роковин. І
надалі спільно - владі і благодійникам - продовжити проєкт з тим, щоб вже за
декілька років відкрити один із найкращих музеїв світу", - підсумовується у зверненні Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду Музею Голодомору.

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Звернення підписали:

предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній,

предстоятель Української греко-католицької церкви митрополит Святослав,

президент України у 2005–2010 роках Віктор Ющенко,

голова Наглядової ради Фонду Іван Васюник,

прем’єрміністр Канади у 2006–2015 роках Стівен Гарпер,

голова наглядової ради АТ "Фармак" Філя Жебровська,

президент бізнес-ради США-Україна Морган Вільямс,

письменниця Оксана Забужко,

голова ради ТМ "Трускавецька" Микола Кміть,

історик, автор книги "Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ ст." Андрій Козицький,

голова ГО "ВПО "Меморіал" Степан Кубів,

голова ради Канадсько-української фундації у 2015-2021 роках  Богдан Онищук.

Музей Голодомору: перша та друга черги

Відкриття Національного музею Голодомору-геноциду відбулося у Києві 2009 року, за президентства Ющенка. Територіально він знаходиться на схилі Дніпра між площею Слави та Києво-Печерської лаврою. 

Але тоді для відвідувачів відкрилася лише перша черга Музею.

За часів Януковича процеси, що пов'язані з проєктуванням та спорудженням другої черги, було заморожено.

Росія
Радянський Союз
Голодомор
геноцид
УГКЦ
Віктор Ющенко
Канада
історія України
Святослав Шевчук
окупанти
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Епіфаній
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