Цілковитого мовчання від жертв Голодомору нашим катам ніколи не вдалося досягти (моя, наприклад, мама почала мені розказувати "про 33-й рік" ще з пуп’янка, я зросла з цим "таємним знанням", хоча попервах уявити собі щось подібне було дуже складно). А от із соромом свідків і, особливо, страхом катів всередині українського суспільства ми ще навіть не починали працювати.

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І тамті засипають нас на 90-ліття Голодомору шахедами, як раніше засипали брехнею про "українці самі собі зробили голод", - зокрема і на те, щоб ми ніколи не зробили такої роботи.

Але ми її зробимо.

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Про авторку. Оксана Забужко, письменниця

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