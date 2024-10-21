Хор Григорія Верьовки, Yarmak та Jerry Heil: концерт у Києві

Про подію повідомляють організатори - Clever Production.

Хор Григорія Верьовки - унікальна творча формація, яка знайомить світ з українським музичним спадком та культурою вже понад 80 років.

27 жовтня глядачі почують пісні з нової концертної програми у виконанні 100 артистів Хору Верьовки. А ще, на сцені виступлять гості вечора – Yarmak та Jerry Heil.

"Зараз, в часи жорстокої війни, це дуже важливо, адже такі події дарують людям надію і світло, а також репрезентують українську культуру, що дає можливість ще більше пишатися своїм українським походженням та своєю країною, ще більше цінувати це”, – коментують організатори.

Квитки за посиланням: https://kyiv.karabas.com/ua/khor-im-h-h-ver-ovky-6/order/