Київ отримав статус Міста музики ЮНЕСКО

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, це рішення стало результатом більш ніж річної системної роботи.

Вона зазначила, що Київ подавав заявку у складний для країни час, проте продемонстрував свою стійкість і культурну силу. За її словами, отримання статусу підтверджує, що місто здатне генерувати нові смисли, об’єднувати людей через мистецтво та розвивати сталі культурні політики.

"Для нас це не просто почесний статус – це стимул розвивати сталі культурні політики, підтримувати молоді таланти, створювати можливості для митців і відкривати Київ та всю Україну світові через музику", – наголосила вона.

Ідея подати заявку з’явилася у 2023 році за підтримки міського голови Віталія Кличка. Для підготовки документів створили міжсекторальну команду, до якої увійшли представники державних і міських інституцій, освітнього середовища, громадського сектору та креативних індустрій.

Фахівці проаналізували культурне життя столиці й визначили музику однією з її найсильніших сторін. У Києві діють десятки концертних майданчиків і музичних шкіл, проходять фестивалі та конкурси. На основі цього підготували чотирирічну стратегію розвитку музичного сектору, що стала основою заявки до ЮНЕСКО.

"Отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО – це результат глибокої співпраці столичних фахівців, музичної спільноти та міської влади. Для Києва це новий етап культурного розвитку, який відкриває можливості міжнародної співпраці, обміну досвідом і залучення інвестицій у музичну інфраструктуру. Ми прагнемо, щоб музика Києва лунала у світі як голос сучасної, вільної й незламної України", – зазначив директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк.