Київ отримав статус Міста музики ЮНЕСКО
Київ отримав статус Міста музики ЮНЕСКО і приєднався до Мережі креативних міст, що стало міжнародним визнанням музичної спадщини та сучасного творчого потенціалу української столиці
Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, це рішення стало результатом більш ніж річної системної роботи.
Вона зазначила, що Київ подавав заявку у складний для країни час, проте продемонстрував свою стійкість і культурну силу. За її словами, отримання статусу підтверджує, що місто здатне генерувати нові смисли, об’єднувати людей через мистецтво та розвивати сталі культурні політики.
"Для нас це не просто почесний статус – це стимул розвивати сталі культурні політики, підтримувати молоді таланти, створювати можливості для митців і відкривати Київ та всю Україну світові через музику", – наголосила вона.
Ідея подати заявку з’явилася у 2023 році за підтримки міського голови Віталія Кличка. Для підготовки документів створили міжсекторальну команду, до якої увійшли представники державних і міських інституцій, освітнього середовища, громадського сектору та креативних індустрій.
Фахівці проаналізували культурне життя столиці й визначили музику однією з її найсильніших сторін. У Києві діють десятки концертних майданчиків і музичних шкіл, проходять фестивалі та конкурси. На основі цього підготували чотирирічну стратегію розвитку музичного сектору, що стала основою заявки до ЮНЕСКО.
"Отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО – це результат глибокої співпраці столичних фахівців, музичної спільноти та міської влади. Для Києва це новий етап культурного розвитку, який відкриває можливості міжнародної співпраці, обміну досвідом і залучення інвестицій у музичну інфраструктуру. Ми прагнемо, щоб музика Києва лунала у світі як голос сучасної, вільної й незламної України", – зазначив директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк.
- У травні повідомлялось, що пошкоджену внаслідок російської атаки у березні 2024 року Київську державну академію декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука відновлять за підтримки ЮНЕСКО.
