Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Кінокритики оберуть найкращі українські фільми: розпочато приймання робіт на Премію "Кіноколо" 2025

Кінокритики оберуть найкращі українські фільми: розпочато приймання робіт на Премію "Кіноколо" 2025

Ярослава Наумова
4 вересня, 2025 четвер
11:42
Культура Кіноколо

Розпочато приймання фільмів, а також робіт про кіно. Лауреатів 8-ої Національної Премії кінокритиків "Кіноколо" оголосять у листопаді 2025 року

Зміст

Національна Премія кінокритиків "Кіноколо" —щорічна премія, заснована у 2018 році, яка визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. Премія присуджується в 11 номінаціях: за Найкращі повнометражний ігровий фільм, короткометражний ігровий фільм, документальний повнометражний фільм, документальний короткометражний фільм, анімацію,  режисуру, акторку, актора, сценарій, а також у категоріях "Відкриття року" (за найкращий дебютний фільм) та "За досягнення" (відзнака висунутих дійсними членами Комітету українських авторів робіт про українське чи іноземне кіно, а також закордонних авторів робіт про українське кіно, опублікованих або публічно представлених у період 1 серпня 2024 року – 31 липня 2025 року).

Переможців Премії визначає Комітет Національної премії кінокритиків. До його складу входять кінокритики та кінознавці, які є членами Спілки кінокритиків України та/або ФІПРЕССІ. Наразі комітет нараховує 60 членів і членкинь.

Лауреати Премії обираються шляхом голосування у два етапи. Спочатку серед списку усіх кандидатів, які відповідають умовам Премії, члени комітету обирають номінантів. Під час другого етапу проходить голосування для визначення переможців, які оголошуються під час церемонії нагородження Премії.

Подати заявку на Премію "Кіноколо" цього року можна до 24 вересня 2025 включно через форму на сайті Київського тижня критики.

До розгляду Комітетом ремії допускаються ігрові, документальні та анімаційні стрічки, що були вперше показані в Україні  в період з 1 жовтня попереднього року по 31 жовтня  2025 року. Але, у зв’язку з обмеженими можливостями для кінотеатрального прокату й фестивальної дистрибуції, спричиненими повномасштабним російським вторгненням, до розгляду приймаються також твори, що не були публічно продемонстровані в Україні, але були завершені після 1 січня 2024 року. Не можуть бути висунуті на здобуття Премії роботи, які подавалися на неї раніше.  

У  2024 році головною нагородою  за найкращий повнометражний ігровий фільм —  була відзначена стрічка "Сірі бджоли" Дмитра Мойсеєва.

У 2023 році — "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка, у 2022 — "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, у 2021 — "Стоп-Земля" Катерини Горностай, у 2020 — "Атлантида" Валентина Васяновича, у 2019 — "Додому" Нарімана Алієва, у 2018 — "Донбас" Сергія Лозниці.

Співорганізаторами та засновниками Премії "Кіноколо" є Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!", Спілка кінокритиків України,  та компанія "Артхаус Трафік". За підтримки Державного агентство України з питань кіно.
 

Теги:
Суспільство
Кіно
українське кіно
