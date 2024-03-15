Лорак подала документи на отримання громадянства Росії, - росЗМІ

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Уродженка Буковини Кароліна Куєк, більш відома як Ані Лорак, яка будує карʼєру в Росії і не засуджує російську військову агресію в Україні, подала документи на отримання паспорта РФ.

Посилаючись на власні джерела в оточенні співачки, пропагандистське видання повідомляє, що артистка написала заяву минулого місяця.

"Кароліна Куєк подала заяву на отримання громадянства Росії ще в лютому", - уточнило джерело.

2016 року депутат держдуми Віталій Мілонов пропонував допомогти Лорак з отриманням російського паспорта, тоді представник артистки заявляв, що вона не збирається змінювати громадянство.

Ані Лорак народилася у Чернівецькій області та у 2008 році стала народною артисткою України. Після 2014-го вона перебралася в Росію, де підігравала антиукраїнській пропаганді.

Наприкінці серпня 2023 року російський правозахисник Віталій Бородін написав заяву до генпрокуратури із проханням перевірити, чи підтримує співачка Ані Лорак українських військових. Через Лорак довелося робити заяву, у якій вона наголосила, що не допомагає українській армії, а підтримує дітей-сиріт. Вона обурилась, що в ЗМІ регулярно зʼявляється інформація про військову допомогу українській армії, яку вона нібито надає.

Ані Лорак після анексії Криму та початку війни Росії проти України в 2014 році не лише не припинила гастрольну діяльність у країні-агресорці, а активно розвивала карʼєру в Москві. В інтервʼю російській блогерці вона заявила, що "стала заручницею політичної ситуації в Україні". Однак, за словами артистки, вона "не підтримує ніяких форм насилля", адже вона "музикантка, а не політикиня".

Ані Лорак виступає інструментом у російській пропаганді. Вона закликала донатити у фонд одного з фінансистів так званого "русского міра" Малофєєва на підтримку дітей з окупованих Росією територій України, яких вони називають "російськими дітьми".

Вона назвала плітками інформацію про допомогу ЗСУ та заявила, що переїхати в РФ її змусила влада України. Після цього, попри спростування інформації про підтримку української армії, співачці скасували концерти в Краснодарі та Ростові. Росіяни навіть вимагали визнати Лорак в Росії "іноагентом".



