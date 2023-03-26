Після скасування концерту в Краснодарі Ані Лорак висловилася щодо "конфлікту між Україною і Росією"
Співачка Ані Лорак, яка раніше не коментувала війну між Росією та Україною заявила, що "не підтримує ніяких форм насилля" та що вона "музикантка, а не політикиня"
Про це Лорак пише в інстаграмі.
Ані Лорак заявила, що вона українська співачка, яка "пишається своєю спадщиною та культурою". Артистка розповіла, нібито у 2014 році деякі українські політичні діячі намагалися "використати її у своїх цілях", а влада України "притисла її до стінки" та "поставила ультиматум", через що Лорак вирішила переїхати до Росії.
"Я розумію, що через моє мовчання протягом останнього року мене критикували й розумію, що це рішення може бути трактоване по-різному. Я ніколи не хотіла нікого образити або зачепити, і якщо це сталося, я вибачаюся", - коментує Лорак.
Вона наголосила, нібито "не підтримує жодні види насилля" і що ніколи не надавала військової допомоги.
"Я музикантка, а не політикиня, моя мета - ділитися своєю музикою з авдиторією по всьому світу", - коментує Лорак відсутність позиції.
Вона також заявила, що вірить у те, що музика "одного дня зможе об'єднати всіх в гармонії".
- Мер російського міста Краснодар Євген Наумов заявив про скасування концерту співачки українського походження Ані Лорак, яка не підтримала Україну.
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