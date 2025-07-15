Меморіальний центр "Бабин Яр" передасть 10 тис. книжок про Голокост до публічних бібліотек України
Понад 70 публічних бібліотек Києва та Київської області стали першими учасниками, які отримують добірку художніх і документальних видань, присвячених трагедії європейського єврейства та масовим розстрілам у Бабиному Яру
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Десятки міських і районних бібліотек долучилися до ініціативи з розповсюдження книжок про Голокост. Серед них – Публічна бібліотека імені Лесі Українки та Центральна бібліотека імені Тараса Шевченка для дітей.
"Пам’ять – це не лише про минуле. Це про нашу відповідальність перед майбутнім. У час трагічних втрат ми особливо гостро усвідомлюємо небезпеку забуття. Важкі часи мають голос, і він звучить, зокрема, зі сторінок книжок. Саме тому такі ініціативи важливі, адже це кроки до становлення суспільства, здатного вчитись. Бібліотеки – це простори, де формується свідомість поколінь. І кожна книжка, що потрапляє до рук читача, – це цеглинка в основі людяного та емпатичного майбутнього, де трагедії не повторюються, бо їх пам’ятають", – зазначив директор департаменту культури Сергій Анжияк.
Серед переданих видань - біографії та мемуари єврейських родин, що пережили трагедію, а також сучасні художні твори, перекладені за підтримки фонду. Зокрема передадуть книжки "Ми хотіли жити... Свідчення і документи" Бориса Забарка, "Голокост: нова історія" Лоренса Різа, "Бабин Яр: Минуле. Теперішнє. Майбутнє" тощо.
"Ми регулярно отримуємо точкові запити від бібліотекарів, вчителів і дослідників, які шукають якісну літературу про Голокост. Тому вирішили діяти системно і централізовано передати бібліотекам наші видання. Наша мета – зберегти пам’ять і передавати її далі. Книги допомагають людям краще розуміти минуле. А бібліотеки – це місця, де ці історії лишаються доступними та можуть впливати на майбутнє покоління", – зазначила генеральна директорка меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Анна Фурман.
Передача книжок бібліотекам в інші регіони триватиме протягом липня — серпня 2025 року.
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