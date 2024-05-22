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Головна Культура ​Мінкульт вимагає позбавити путініста-екскерівника театру Лесі Українки Резніковича звання академіка академії мистецтв

​Мінкульт вимагає позбавити путініста-екскерівника театру Лесі Українки Резніковича звання академіка академії мистецтв

22 травня, 2024 середа
13:09
Культура На фото: Михайло Резнікович

Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до Національної академії мистецтв України з вимогою позбавити Михайла Резніковича звання академіка через українофобію та роботу в РФ

Зміст

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) звернуло увагу на те, що колишній генеральний директор і художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Михайло Резнікович після нетривалого перебування в Києві на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році виїхав з України та почав співпрацювати з державними інституціями Росії.

Нині, за даними МКІП, Резнікович викладає в російському інституті театрального мистецтва. У Мінкульті наголосили, що колишній керівник театру Лесі Українки з перших днів втечі почав транслювати свою  антиукраїнську позицію через російські пропагандистські медіа. 

Як повідомлялося раніше, на пропагандистському YouTube-каналі "БелРос" вийшло інтервʼю Михайла Резніковича, який досі є Героєм України. У розмові він заявив, що обурений "знищенням російської культури в Україні", а також похвалився тим, що понад 20 років тому отримав нагороду від Володимира Путіна. В інтервʼю Резнікович підтримував прокремлівські наративи про війну в Україні.

"Чути не завуальовані українофобські вислови та слова прямої підтримки російської імперської політики з вуст героя України, дійсного члена Національної академії мистецтв України щонайменше обурливо для кожного українського патріота", - наголосили в МКІП.

Свого часу Михайло Резнікович отримав низку державних нагород. Крім звань герой України, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, він також є академіком-засновником Національної академії мистецтв України. 

"Враховуючи те, що Національна академія мистецтв України заснована на державній власності та фінансується з державного бюджету України, МКІП звернулося до НАМУ з вимогою позбавити Резніковича звання академіка", - повідомили у міністерстві.

Вони додали, що МКІП спільно з профільним комітетом Верховної Ради вже розробило необхідні зміни до законодавства щодо питання позбавлення зрадників державних нагород та почесних звань. Наразі відповідний законопроєкт очікує свого прийняття українським парламентом.

Раніше національний театр Лесі Українки, гендиректором та художнім керівником якого був Михайло Резнікович, відмовився від його вистав.

Теги:
мистецтво
пропаганда
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