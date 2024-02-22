Міс Україна Софія Шамія показала національний костюм для "Міс Світу 2024"

Знімки оприлюднили в офіційному акаунті "Міс Україна" в Instagram.

Оргкомітет "Міс Україна" представив костюм, у якому представниця України на "Міс Світу 2024" Софія Шамія виступатиме у конкурсі національних костюмів. Образ The Forest Song/Лісова пісня для Софії створив харківський бренд "Майво" під керівництвом дизайнера Анни Чирви.

"Команда майстрів розробляла костюм 2 місяці в тяжких умовах війни: під неугавними ракетними обстрілами Харкова. Майстерня, в якій народжувався костюм, неодноразово зазнавала ушкоджень. Але попри намагання ворога нас зламати, наші дизайнери в черговий раз довели, що українці — непереможні", - зазначили в "Міс Україна".

The Forest Song створено за мотивами твору Лесі Українки "Лісова пісня" та всесвітньо відомого українського мультфільму "Мавка".

Фото: Instagram Міс Україна

"Мавка в "Лісовій пісні" уособлює безсмертну силу природи — джерело вічного життя. Головна героїня є втіленням краси, таємничості лісових стежок, чарівної загадковості та бажаної свободи. Земля розквітає та зеленіє під кожним її кроком. На руках браслетами обвиваються золоті життєдайні квіти: розповідають їй все, що відчуває ліс, розпускаються і ховаються у листі. Героїня віддзеркалює доброту, волелюбність та глибину людської душі нашого народу. Вона є образом гармонійного поєднання людини з природою, символом піклування про довкілля та його захисту", - пояснили в описі костюма.

Окрім цього, наголошується, що національний образ "The Forest Song/Лісова пісня" - це спосіб привернути увагу світової спільноти до екологічної катастрофи в Україні.

Фото: Instagram Міс Україна

"Сьогодні українська природа є мовчазною жертвою війни. Спалені промислові об’єкти та ліси, отруєне повітря та водні ресурси, забруднені мінами та снарядами ґрунти, масова загибель тварин та рослин", - уточнили в "Міс Україна".

Сукня розшивалася вручну з використанням пошарово принтованого "листя". Кожен листочок вироблявся харківськими майстринями окремо. Квітка папороті золотого кольору позаду побудована на основі техніки кірігамі та ускладнена різнофактурними матеріалами для створення "ефекту сяйва". Перлиною образу є кінетичні квіти, технологія для яких була розроблена інженером спеціально для образу "The Forest Song/Лісова пісня". Вони розкриваються і закриваються (ховаються) при певних рухах дівчини.

Що відомо про скандал з конкурсом "Міс Україна 2023"

Український волонтер та комік Андрій Лузан провів розслідування, повʼязане з конкурсом краси "Міс Україна 2023". Після аналізу профілів конкурсанток у соцмережах, Лузан зʼясував, що чимало дівчат, які боротимуться за право представляти Україну на конкурсі "Міс світу 2023" давно проживають за кордоном та не згадують про війну. Деякі з учасниць будують карʼєру в Москві та відпочивають з російським олігархом Орловим.

Представники конкурсу краси "Міс Україна" заявили, що комітет створив етичну групу перевірки, яка проведе додаткові дослідження учасниць на основі отриманих фактів про них. Вони наголосили, що за результатами таких перевірок, можливо, виключатимуть учасниць з конкурсу.

"Ми щиро вдячні за всю інформацію, що надходить нам. Також важливо аби кожен з нас відокремлював бездоказові слова від реальних фактів, застосовував критичне мислення та верифікував інформацію, що надходить з різних інформаційних джерел", - додали організатори.

Львів'янка Вікторія Макарова відмовилася брати участь у конкурсі краси "Міс Україна 2023" після скандалу через зв'язок учасниць з РФ.

"Мої моральні принципи та гідність важливіші. Нічого спільного з людьми, які хоч якось пов'язані з Росією або замовчують геноцид українського народу, я не хочу мати", – повідомила вона.