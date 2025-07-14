"Молюсь, щоб вони вижили": Ліна Костенко назвала імена молодих письменників, за якими варто слідкувати

Про це вона сказала у третій частині інтерв'ю з Сергієм Жаданом для проєкту "Кругова оборона" на "Радіо Хартія".

У завершальній розмові з серії інтервʼю з письменником і військовослужбовцем Сергієм Жаданом поетка-шістдесятниця, дисидентка, лауреатка Шевченківської премії Ліна Костенко поділилась, яких поетів та поеток, на її думку, треба читати і "вдумуватися в причини їхніх людських і авторських трагедій".

Письменниця назвала такі імена: Максим Кривцов, Ілля Чернілевський, Олена Герасимʼюк, Ярина Чорногуз, Любов Якимчук.

"Бо зараз Рубікон, зараз уже не просто нові, талановиті люди приходять. Вони приходять з таким досвідом, - зазначила Ліна Костенко. - Усі молоді поети, які зараз є, — я тільки молюсь, щоб вони вижили. Але їх стільки загинуло, що треба буде про них написати".

Вона також побоюється, що є імовірність "прикрого моменту".

"Хто буде менш талановитий, а воював, то треба буде визнавати це. Я вже з цим зіткнулась", - додала письменниця.

Костенко згадала таких авторів і авторок:

Максим Кривцов - поет і фотограф - пішов добровольцем у військо 2014 року. Він працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС та Veteran Hub, а в лютому 2022 року знову пішов на війну.

7 січня стало відомо про загибель на війні Максима Кривцова (Далі) - військовослужбовця, поета й автора книги "Вірші з бійниці", визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН. Максиму Кривцову було 33 роки.

Згодом музикант і художник-карикатурист Юрій Журавель написав, що долучить постать Кривцова до свого проєкту "Знай наших", також він планує написати пісню для гурту OT VINTA на слова одного з віршів загиблого поета.

У лютому український інді-рок-гурт Vivienne Mort презентував нову пісню "Не ходи ти тут, не ходи" на слова загиблого українського поета й воїна Максима Далі (Кривцова).

Ілля Чернілевський - поет, музикант, сценарист, перекладач фільмів і автор адаптованих пісень для дублювання. Добровільно вступив до складу територіальної оборони Києва з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а пізніше приєднався до ЗСУ. Загинув 7 травня 2022 року на Донеччині внаслідок ворожого мінометного обстрілу.

Олена Герасим'юк — письменниця, волонтерка, учасниця російсько-української війни, парамедикиня добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри". Авторка книжок "Глухота", "Розстрільний календар" і "Тюремна пісня". У 2024 році вона разом із письменником і військовим Євгеном Ліром запустила проєкт "Недописані", який присвячено пам'яті людей літератури, чиї життя забрала Росія.

Ярина Чорногуз - поетка, волонтерка, військовослужбовиця, морська піхотиниця, бойова медикиня, розвідниця. Лауреатка Національної премії Тараса Шевченка 2024 року.

Любов Якимчук — українська поетка, чиї поезії перекладені більш як півтора десятками мов, зокрема англійською, шведською, німецькою, французькою, польською, чеською, словацькою, словенською, білоруською, литовською, болгарською, румунською, вірменською та івритом. Збірка "Абрикоси Донбасу" увійшла до рейтингу "10 найкращих українських книг про АТО" за версією українського Forbes.