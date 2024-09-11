MONATIK випустив пісню "Назавжди" про "біль втрати, розлуки і відстані"
Український музикант MONATIK презентував нову композицію "Назавжди" та кліп на неї, схарактеризувавши її як одну з найбільш атмосферних своїх пісень
Премʼєра відбулася на YouTube.
11 вересня український музикант Дмитро Монатік представив пісню "Назавжди" з четвертого студійного альбому "Вічно танцююча людина" та відеороботу, зняту в історичній будівлі Києва – Будинку Мороза.
"Ця архітектурна перлина, створена Йосипом Зекцером, була свого часу справжнім дивом інженерної думки, яке, можливо, навіть перевершило Маріїнський палац та заможні приватні будинки на Десятинній вулиці", - зазначили в описі кліпу.
Режисером відеороботи став Костянтин Гордієнко.
"Глядачеві пропонується захоплива гра: кожна сцена кліпу приховує певні символи та деталі, що підсилюють відчуття загадковості та занурюють в атмосферу розлуки та відродження. Еклектична форма під'їзду стає не лише фоном, але й активним учасником історії, розказаної у відео", - уточнили творці кліпу.
Сам MONATIK назвав нову пісню однією з найбільш атмосферних, які він коли-небудь писав.
"Біль втрати, біль розлуки, біль відстані. Відсутність душі поруч… Для того, щоб знайти сили повірити в те, що цей біль згасне, відстань зменшиться, а душа - повернеться, потрібно подолати неабиякий шлях. Коли натхнення разом із музою міцно сплять, ритм серця мусить стати набагато гучнішим, аби вони прокинулися, щоб вийти з пекла, знайти душу, побачити світло, щоб залишитись в обіймах назавжди", - прокоментував музикант в instagram.
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