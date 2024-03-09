Музей у Харкові відкрив безкоштовний доступ до видання "Кобзаря", випущеного за життя Шевченка
У суботу, 9 березня, до 210-річчя від дня народження українського поета Тараса Григоровича Шевченка Харківський літмузей відкрив безкоштовний доступ до скану прижиттєвого видання "Кобзаря" з власної колекції
Про це повідомляє пресслужба Харківського літературного музею.
"Десять років тому, коли розпочалася війна Росії проти України, ми відзначали двохсотлітній ювілей поета. І портрети Кобзаря з білбордів, як і рядки з його віршів, підтримували нас у боротьбі, - йдеться у повідомленні.
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У пресслужбі наголосили, що нині Україна так само бореться за свою незалежність, а "Шевченкові тексти залишаються незмінно актуальними".
"Нашим "подарунком" від Літмузею буде скан прижиттєвого видання "Кобзаря" 1860 року", - заявили у музеї.
Отримати доступ до тексту можна за посиланням.
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У Бородянці, що на Київщині, з нагоди 210-го ювілею Тараса Шевченка встановили рекорд України з найтривалішого виконання його творів.
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