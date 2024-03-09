Музей у Харкові відкрив безкоштовний доступ до видання "Кобзаря", випущеного за життя Шевченка

Про це повідомляє пресслужба Харківського літературного музею.

"Десять років тому, коли розпочалася війна Росії проти України, ми відзначали двохсотлітній ювілей поета. І портрети Кобзаря з білбордів, як і рядки з його віршів, підтримували нас у боротьбі, - йдеться у повідомленні.

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У пресслужбі наголосили, що нині Україна так само бореться за свою незалежність, а "Шевченкові тексти залишаються незмінно актуальними".

"Нашим "подарунком" від Літмузею буде скан прижиттєвого видання "Кобзаря" 1860 року", - заявили у музеї.

Отримати доступ до тексту можна за посиланням.