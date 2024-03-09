У Бородянці проходять рекордні читання віршів Шевченка
У Бородянці, що на Київщині, з нагоди 210-го ювілею Тараса Шевченка встановлюють рекорд України з найтривалішого виконання його творів
Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Масові читання розпочали о 10:00. Триватимуть вони щонайменше до 14:00.
За попередніми даними, взяти участь планують більше 150 читців з усієї Київщини.
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Твори Кобзаря лунають українською та англійською мовами, а також у пісенних формах.
До читань долучилися і військові, як офлайн, так і у записах з бойових позицій.
- Нагадаємо, Служба безпеки України за погодженням Офісу генерального прокурора оголосила підозри в порушенні законів та звичаїв війни під час ударів по багатоповерхівках селища Бородянка (Київщина) на початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Йдеться про воєначальників армії окупантів - генерал-полковника Олександара Чайка та генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.
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