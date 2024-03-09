У Бородянці проходять рекордні читання віршів Шевченка

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Масові читання розпочали о 10:00. Триватимуть вони щонайменше до 14:00.

За попередніми даними, взяти участь планують більше 150 читців з усієї Київщини.

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Твори Кобзаря лунають українською та англійською мовами, а також у пісенних формах.

До читань долучилися і військові, як офлайн, так і у записах з бойових позицій.