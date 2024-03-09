Шевченко справжній та сучасний: 210 річниця від дня народження поета

Тарас Григорович Шевченко - видатний український поет, художник і громадський діяч XIX століття, який залишив невимірний слід у культурній спадщині України. Його творчість, зокрема поезія, відома своєю глибокою гуманістичною спрямованістю та соціальною чутливістю. Шевченко відтворював у своїх творах скрутне життя селянства та простих людей, викриваючи соціальні нерівності та критикуючи суспільну несправедливість.

Крім літературної діяльності, Тарас Шевченко також прославився як видатний художник, створивши численні картини, акварелі та малюнки, що відображали життя українського народу.

Життя Тараса Шевченка було повне тяжких випробувань. Він пройшов через кріпацьку неволю, політичне ув'язнення та еміграцію. Проте його талант і вплив на українську культуру залишаються невмирущими.

Сучасний Тарас Шевченко

Шевченко як національний герой та видатний український поет і художник, є предметом вивчення в школах, університетах та академічних колах. Про нього також часто згадують у ЗМІ, літературі, мистецтві та культурі загалом. Його твори перекладені багатьма мовами світу і використовуються як джерело натхнення для літературних, мистецьких та культурних творів.

Образ та творчість Шевченка постійно відтворюються та переосмислюються у різних контекстах, що дає змогу йому залишатися актуальним та сучасним у культурному житті.

Тараса Григоровича часто зображають на графіті, на плакатах та символічних зображеннях у різних амплуа. Так, за часів подій Євромайдану його часто зображували у ролі радикала та революціонера. Він став візуальним символом протесту та боротьби за свободу на Майдані. Шевченко відображав дух опору та бажання змін, що проймали український народ у ті важливі дні. Згодом, він був зображений в образі військового з підписами: "Борітеся – поборете!".

Фото: Колаж Еспресо.TV

Крім того, взимку 2019 року був представлений ще один цікавий проєкт під назвою "Квантовий стрибок Шевченка". Серед громадськості думки розділились, а сам проєкт викликав різноманітні реакції, але це зовсім нормально в суспільстві, де кожен має своє бачення. Класичний образ Шевченка був переосмислений, він постав перед суспільством в образі мультиплікаційного героя Бендера, Джека Горобця та інших. Для нового покоління, що живе у світі сучасних технологій та має відмінні погляди, проєкт якраз відкриває нові горизонти сприйняття Шевченка. Це покоління приймає поета таким, яким він є, і знаходить його доречним для сучасності. Такі культурні ініціативи важливі для руйнування стереотипів та оновлення.

Фото: Еспресо.TV

Ба більше, поринути у творчість Шевченка сьогодні можна разом з музикою. Останнім часом стає все поширенішим явище виконання віршів Кобзаря під енергійну рок-музику або у виконанні відомих українських поп-виконавців. Це дає нам змогу поглянути на Тараса Григоровича у новому світлі, розкриваючи його творчість як актуальну та сучасну. Такий підхід допомагає привернути увагу до поезії та розширює коло його шанувальників. Серед популярних: Пивоваров & Dorofeeva – "Думи мої, думи", Скрябін – "Ох, не однаково мені", Тартак "Косар" та багато інших.

Шевченко модернізується та є навіть у соціальних мережах. Національний музей Тараса Шевченка в кооперації з платформою для створення аватарів об'єдналися, щоб створити сторінку митця в Instagram. Завдяки використанню штучного інтелекту, в акаунті можна знайти цікаві публікації, включно з копіями картин та відео, де є цифрове відтворення Тараса Шевченка, який читає свої вірші та вітає підписників зі святами.

Урочистості з нагоди 210-ї річниці від дня народження Шевченка

Кабмін схвалив план заходів до 210-річчя з народження Тараса Шевченка. Про це стало відомо з офіційного веб-порталу Уряду. Програма включає широкий спектр заходів як в нашій країні, так і за кордоном, спрямованих на вшанування пам'яті великого поета та художника. Серед заходів - нагородження лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка, організація фестивалів та читань, публікація книжкових видань, а також проведення кінофестивалів та кінопрем'єр.

"Саме зараз, під час війни за наші цінності та ідентичність, важливо належно вшанувати пам’ять про Тараса Шевченка – національного символа України. Адже саме за нашу культуру й історію, а також за вільне майбутнє так самовіддано борються всі українці. Поет завжди надихав нас на перемогу. Його слова "Борітеся – поборете" викарбувані у серці кожного патріота", – повідомив Ростислав Карандєєв т. в. о. Мінкультури.

Фото: МКІП

Життєпис відомого Кобзаря

Народився 9 березня 1814 року в селі Моринці, що нині є частиною Черкаської області. Його батько та мати, Григорій Іванович та Катерина Якимівна, були кріпаками, тому Шевченко змушений був працювати на панщині з молодих років. Через рік після народження Тараса родина переїхала до Кирилівки, де молодий поет і провів все своє дитинство.

Однак деякі історичні свідчення можуть вказувати на те, що насправді Шевченко не був звичайним кріпаком. Історик Олександр Алфьоров на особистій сторінці в YouTube цікаво розповідає про походження Кобразя та висуває теорію про те, що він, можливо, походив з дрібної шляхти.

На підтвердження того, що Шевченко був не з простої родини виступає й сучасний художник, керівник дитячої художньої студії Едуард Межул. Він зазначає: "Ми щороку в студії переглядаємо фільм "Таємниці генія" Сергія Проскурні, починаючи з 2014 року, з часу його виходу. Цей фільм - величезна робота з архівами, з очевидцями, у ньому руйнується дуже багато міфів з життя генія. Перше - про походження Шевченка. Та якщо б він не був аристократичного походження, ніхто його не взяв би, маленького, в будинок пана й не дали б неймовірні гроші за його викуп, в тому числі цариця, бо на ті гроші кількасот кріпаків можна було купити".

Шевченко дуже рано став сиротою, у віці 9 років він втратив матір. Його віддали до кирилівської школи до дячка-вчителя. Згодом його батько вдруге одружився, але у 1825 року Григорій Іванович теж помирає.

Осиротілий Тарас шукав живописців та малярів, де б міг розвивати свій художній талант, однак всюди не знаходив собі місця, тому йому доводилось просто пасти худобу. Незабаром він починає козачкувати у пана В.В. Енгельгардта. Разом з ним Тарас спочатку переїжджає до Вільнюса, а потім до Петербурга. Весь час юний художник покращує свої навички малювання та у 1832 році просить пана віддати його "під крило" живописця Ширяєва на чотири роки.

Фото: kyivcity.gov.ua

Його талант та працьовитість привертають увагу багатьох відомих митців та художників того часу, серед яких Іван Сошенко, Гребінка, Жуковський, Григорович, Венеціанов та Брюллов. Окрім цього, Шевченко отримав можливість відвідувати навчальні класи в Товаристві заохочення художників, що дало йому можливість розширити свої знання та майстерність у живописі. Важливою подією для Шевченка стала лотерея у 1837 році, в якій портрет Жуковського, щоб був написаний Брюлловим продали, а на виручені кошти викупити його з кріпацтва.

У 1838 році Тарас Григорович офіційно був прийнятий як вільний слухач до Академії мистецтв, де активно займався та поглиблював свої знання в мистецтві, пише вірші та розширює кругозір в інших галузях. Він відвідував музеї, театри та виставки, жадібно поглинаючи знання та культуру.

У період з 1839 по 1844 рік Тарас Шевченко активно розвивався як художник та літератор, отримуючи визнання та нагороди за свою творчість, яка охоплювала як живопис, так і літературні твори. Він був зарахований пансіонером Товариства заохочення художників та отримав декілька нагород за малюнки, зокрема за "Хлопчик-жебрак дає хліб собаці", "Циганка-ворожка". З-під його пера з'являються балада "Причинна", поема "Катерина" та низка інших творів. А в 1840 році він випустив свою першу збірку із восьми поезій "Кобзар", яка стала важливим кроком у розвитку української літератури. Він продовжував вдосконалювати свої мистецькі навички та експериментувати з різними жанрами, від малювання до поем.

У 1843-1844 роках Тарас Шевченко активно подорожував Україною, відвідуючи різні міста і села, де знайомився з відомими особистостями, багато писав та робив численні малюнки для серії офортів "Живописна Україна", які відображали український пейзаж та життя народу. Шевченко піднявся на новий рівень у своєму розвитку, ставши відомим як яскрава постать української культури.

Згодом він приєднався до Кирило-Мефодіївського товариства, до якого вже належали Костомаров, Гулак, Куліш, Маркович, Пильчиков та інші. За свою діяльність Шевченка не раз арештовували та відправляли у заслання, забороняли писати та малювати. Незважаючи на суворий нагляд та заборони, митець ніколи не припиняв творити. У 1860 році вийшла доповнена новими поезіями збірка "Кобзаря", а імператорська Рада Академії Мистецтв присвоїла Тарасу Григоровичу звання академіка гравюри.

Фото: Всеосвіта

Майже через рік, у 1861 році видатний український поет і художник помер в Петербурзі, але Шевченка перепоховали на Чернечій горі в Каневі, де його могила стала священним місцем, відомим у всьому світі. Життя Кобзаря було наповнене творчими досягненнями та тяжкими випробуваннями, але його твори й досі живуть та надихають мільйони людей.