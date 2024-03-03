Бородянку бомбили за наказом російських генералів Чайка та Кравченка: СБУ оголосила їм підозри

Йдеться про воєначальників армії окупантів - генерал-полковника Олександара Чайка та генерал-лейтенанта Володимира Кравченка. Повідомлення про підозру та повістки з викликами на допит кожному з них оприлюднені на офіційному сайті ОГП.

Кожен документ у форматі PDF наводиться українською та російської мовами.

Як можна довідатися з текстів підозр, Бородянка знаходилася у зоні відповідальності угрупування військ ЗС РФ "Схід", до складу якого входили різні з’єднання та частини, зокрема, 35-та загальновійськова армія та 11 армія військовоповітряних сил та військ протиповітряної оборони.

Фото: з відкритих джерел

Олександр Чайко

Угрупуванням військ ЗС РФ "Схід" керував командувач Східного військового округу ЗС РФ генерал-полковник Олександр Чайко, тоді як угрупуванням авіації оперативного угрупування військ ЗС РФ "Схід" керував командувач 11 армії військовоповітряних сил та протиповітряної оборони ЗС РФ генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Фото: з відкритих джерел

Володимир Кравченко

Як стверджують слідчі СБУ, коли підлеглі їм війська рухалися Бородянкою, Чайко віддав наказ Кравченку вдарити з бойойої авіації по житловій забудові на вулиці Центральна. Кравченко узявся виконувати наказ. При цьому обоє добре знали, що там немає жодних українських військових цілей.

Подальші події:

1 березня 2022 року, 15 год. 30 хв. - росіяни завдали ракетно-бомбовий удар по житловому багатоповерховому будинку № 429А по вулиці Центральна в смт. Бородянка, внаслідок чого будинок зруйновано та загинуло щонайменше семеро цивільних осіб.

1 березня, 15 год. 55 хв. - скинуто дві авіабомби калібром 500 кг на житлову багатоповерхівку № 429 по вулиці Центральна, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей.

1 березня, 20 год. 27 хв. - російські окупанти бомбардували будинок № 326.

1 березня, 20 год. 29 хв. - завдали 2 ракетно-бомбові удари по багатоповерхівці № 371, у результаті чого загинуло щонайменше семеро цивільних.

2 березня 2022 року, 7 год.47 хв. - росіяни завдали ракетно-бомбові удари по будинку № 359 по вулиці Центральна в смт Бородянка, внаслідок чого будинок було зруйновано та щонайменше 15 цивільних осіб загинуло.

Також 2 березня 2022 року окупанти вдарили по будину на вулиці Центральній, 353, що призвело до смерті щонайменше пʼяти людей.

Загалом 1 та 2 березня 2022 року російські військовослужбовці завдали 8 авіаційних бомбардувальних ударів по житловим багатоповерховим будинкам по вулиці Центральна в смт. Бородянка. Будинки було зруйновано, а щонайменше 37 їх мешканців, з числа цивільного населення, загинули та велика кількість отримала поранення.