Музикант проєкту thekomakoma Сергій Сілаков вступив на військову службу

Про це він написав в Instagram.

31-річний український електронний музикант та саундпродюсер Сергій Сілаков, автор проєкту thekomakoma, повідомив, що став військовослужбовцем.

"Я підтримую мобілізацію. Є час забави, є час війни. Ніхто крім нас не спасе нас", - написав він.

Згодом Сілаков записав відеозвернення у військовій формі, оголосивши збір на потреби аеророзвідки. Він також уточнив, що став військовослужбовцем батальйону "Гроза" бригади "Буревій".

Уродженець Тернопільщини, Сілаков грає у жанрах EDM та техно-рейву. У 2021 році thekomakoma випустив "Альбом на свята" та "Альбом Київський". Він виступав на фестивалях "Західфест" та "Файне місто".

