Музикант проєкту thekomakoma Сергій Сілаков вступив на військову службу
Український електронний музикант Сергій Сілаков, відомий як thekomakoma, оголосив, що вступив до лав Нацгвардії України
Про це він написав в Instagram.
31-річний український електронний музикант та саундпродюсер Сергій Сілаков, автор проєкту thekomakoma, повідомив, що став військовослужбовцем.
"Я підтримую мобілізацію. Є час забави, є час війни. Ніхто крім нас не спасе нас", - написав він.
Згодом Сілаков записав відеозвернення у військовій формі, оголосивши збір на потреби аеророзвідки. Він також уточнив, що став військовослужбовцем батальйону "Гроза" бригади "Буревій".
Уродженець Тернопільщини, Сілаков грає у жанрах EDM та техно-рейву. У 2021 році thekomakoma випустив "Альбом на свята" та "Альбом Київський". Він виступав на фестивалях "Західфест" та "Файне місто".
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