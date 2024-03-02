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Головна Культура На 102 році життя померла дизайнерка інтерʼєру Айріс Апфель

На 102 році життя померла дизайнерка інтерʼєру Айріс Апфель

2 березня, 2024 субота
10:42
Культура Айріс Апфель

1 березня 2024 року, у віці 102 років, померла бізнес-леді, дизайнерка інтерʼєру та ікона моди Айріс Апфель. Вона відома своїм ексцентричним модним стилем

Про це пише The Hollywood Reporter із посиланням на представницю дизайнерки.

"Вона була провидцем у всіх сенсах цього слова. Вона дивилася на світ крізь унікальний об’єктив, прикрашений гігантськими характерними окулярами на носі. Через ці лінзи вона бачила світ калейдоскопом кольорів, полотном візерунків і гравюр. Її мистецьке око перетворювало буденне на надзвичайне, а її здатність поєднувати нестандартне з елегантним була не чим іншим, як чарівним", - заявила представниця Лорі Сейл.

Дизайнерка відома своїм ексцентричним стилем, її постать стала натхненням для документального фільму 2014 року "Айріс" американського кінорежисера Альберта Мейслеса.

Довідка. Айріс Баррел народилася 29 серпня 1921 року, в Нью-Йорку, в сім'ї єврейських емігрантів. Вона була єдиною дитиною у батьків і виросла на фермі, де також мешкали її бабуся та дідусь.

На початку своєї кар'єри Айріс працювала на журнал Women's Wear Daily, на дизайнера інтер'єрів Еліонора Джонсона, а також була особистим помічником ілюстратора Роберта Гудмана. У 1950 році разом зі своїм чоловіком Карлом вона відкрила текстильну компанію Old World Weavers, що займалася реставрацією старовинних тканин.

На останніх роках дизайнерка була обличчям останньої кампанії косметичного бренду MAC, чиє гасло — "краса поза віковими рамками", також вона запустила власну лінію прикрас під назвою Iris Apfel Jewellery.

Теги:
Суспільство
Світ
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