Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура На Бенксі подали до суду, це може змусити його розкрити свою особу

На Бенксі подали до суду, це може змусити його розкрити свою особу

12 березня, 2024 вiвторок
13:44
Культура На фото: Робота "Королева Мавпа" Бенксі

Двоє колекціонерів мистецтва подали до суду на художника через його відмову підтвердити аутентичність одного зі своїх відомих зображень

Про це пише The Guardian.

Два колекціонери мистецтва Нікі Кац і Рей Гоуз подали в суд на компанію Pest Control, яка належить британському інкогніто-художнику Бенксі, через відмову підтвердити автентичність графіті Monkey Queen ("Мавпа королева"). Колекціонери придбали його графіті із портретом покійної королеви Єлизавети, зображеної у вигляді прикрашеного коштовностями примата, у 2020 році за $37,5 тис. з маєтку померлого колекціонера робіт Бенксі, але супровідних документів з інформацією про роботу не було.

Вони звернулися до компанії Pest Control, яка видає сертифікати аутентичності. На сайті Pest Control цей сертифікат порівнюють із "технічним паспортом для світу мистецтва": "[Він] означає, що ви можете купити, продати або застрахувати витвір мистецтва, знаючи, що він легальний і колеса не відпадуть".

Оскільки роботи художника продаються за величезні суми (частково знищену картину "Любов у сміттєвому баку" продали на аукціоні в 2021 році за понад $23 млн), а його особа залишається невідомою, сертифікат аутентичності є надзвичайно важливим, адже дає можливість підтвердити справжність авторства Бенксі. Pest Control був створений художником у 2008 році після продажу фальшивих трафаретів в інтернеті. 

Нікі Кац і Рей Гоуз за три роки так і не отримали інформації, яка б підтвердила чи заперечила справжність роботи. Обох колекціонерів це так обурило, що вони вирішили подати до суду на Pest Control. 

"Ми подаємо до суду на Pest Control за порушення контракту. У них було три роки, щоб зробити те, за що я їм заплатив [50 фунтів стерлінгів - $62, - ред.], а це, за будь-якими стандартами, достатньо часу, щоб впоратися із задачею", - заявив лондонський колекціонер Кац. 

Він додав, що "дуже розчарований у Бенксі", оскільки створення Pest Control унеможливлює іншу перевірку його малюнків без цього сертифіката. 

"У випадку Бенксі, навіть якщо у вас є експертний висновок, який стверджує, що твір належить йому, якщо він не має сертифіката Pest Control, ви не можете покладатися на цього експерта", - наголосив Кац.

У Pest Control відповіли: "Наш процес автентифікації є надійним і ретельним і іноді затягується. Ми видали багато тисяч сертифікатів автентичності".

Справжня особистість Бенксі десятиліттями була таємницею. Серед тих, кого підозрювали в авторстві робіт Бенксі - Роберт Дель Наджа з Massive Attack, Джеймі Гʼюлетт з Gorillaz і Ніл Бʼюкенен, колишній ведучий телешоу Art Attack.

У 2008 році Daily Mail "викрила" його як Робіна Ганнінгема, хоча художник це заперечував. Ніхто не зміг пов'язати Ганнінгема і Бенксі. Наприкінці листопада 2023 року репортер BBC знайшов уривок інтерв’ю 2003 року, у якому Бенксі розкриває своє ім’я. На записі Бенксі запитують, чи його справжнє ім’я "Роберт Бенкс", на що він відповідає: "Роббі".


 

Теги:
мистецтво
Велика Британiя
Читайте також:
Гаїті
11 березня, 2024 понедiлок
Посольства США, Німеччини та ЄС починають евакуацію персоналу через сплеск бандитизму на Гаїті
шахед
12 березня, 2024 вiвторок
Росія атакувала центр та захід України "шахедами": на Тернопільщині влучання в об'єкт інфраструктури
Путін
11 березня, 2024 понедiлок
Українські хакери дістали документи, які свідчать про наміри РФ воювати із Заходом
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.23
    Купівля 38.23
    Продаж 38.74
  • EUR
    Купівля 41.63
    Продаж 42.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
12 березня
14:17
Оновлено
війна з Росією нафта ППО безпілотник
У Росії дрони атакували сім областей: у двох влучили в нафтобази
14:11
Чарльз ІІІ
Король Чарльз записав перше відеозвернення після діагностування раку
14:05
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 березня: скільки коштують долар, євро та злотий
14:04
фейк
"РФ не хотіла, але була змушена окупувати південь України": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 12 березня
14:03
фейк
"ЗСУ готові до будь-яких викликів": у Сумській ОВА спростували фейк про наступ РФ на область
14:02
OPINION
Віталій Портников
Чому вирізали "український Оскар". Колонка Віталія Портникова
13:54
Оновлено
легіон "Свобода Росії"
Легіон "Свобода Росії" заявив про взяття під контроль селища у Курській області РФ
13:49
СБУ викрила нові "схеми для ухилянтів": серед фігурантів - троє посадовців медзакладів та адвокатка
Посадовці медзакладів, адвокатка, благодійниця: СБУ викрили нові схеми для ухилянтів
13:43
ЗАЕС
Очільник МАГАТЕ Гроссі заявив, що недопуск українських фахівців на ЗАЕС не загрожує її безпеці
13:43
Наслідки удару БПЛА по авіаремонтному заводу в Таганрозі
Стратегічно важлива ціль: розвідка Британії про атаку дронів на авіаремонтний завод РФ у Таганрозі
13:40
війна з росією Білгород безпілотник
В Білгороді безпілотник влучив у будівлю міської адміністрації: постраждали двоє осіб
13:28
Сумщина
Росіяни завдали авіаудару по будинку на Сумщині: постраждала багатодітна родина
13:13
ЗСУ, мобілізація
Законопроєкт про мобілізацію: комітет ВР виключив норму про блокування рахунків ухилянтів
12:59
Хезбола, Ліван
Ліванська Хезболла випустила по Ізраїлю понад 100 ракет реактивної артилерії, - Reuters
12:54
світ Росія авіакатастрофа
В Іванівській області РФ розбився військово-транспортний літак Іл-76, загинуло 15 осіб
12:51
Данило Гетманцев
"Клуб білого бізнесу": Гетманцев розповів про законопроєкт із послаблення контролю за підприємствами
12:45
боєприпаси 155 мм
Франція стала другим у світі експортером озброєнь, обігнавши Росію, - Politico
12:26
Володимир Зеленський та Крісталіна Георгієва
Усі країни ЄС підтримали переобрання очільниці МВФ Георгієвої на другий термін
12:26
На фото: Україна візьме участь у Лондонському книжковому ярмарку
Україну на Лондонському книжковому ярмарку представить 8 видавництв
12:07
OPINION
Ростислав Павленко
Інтерв'ю Франциска: наратив російської пропаганди на Заході
12:07
електроенергія
Україна передавала надлишки електроенергії Польщі: ситуація в енергосистемі станом на 12 березня
11:55
дощ
Наталка Діденко попередила про дощ і мокрий сніг 13 березня
11:42
Андрій Курков
Букерівська премія-2024: до довгого списку увійшов Андрій Курков
11:37
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання
11:33
Зеленський та Папа Франциск
У держдепі США відреагували на заяву Папи Франциска про "білий прапор"
11:28
Xiaomi SU7
Техногігант Xiaomi заявив про старт продажів своїх перших електромобілів
11:19
стрічка "Смак свободи"
Український фільм "Смак Свободи" зібрав 1,6 млн грн за тиждень прокату
11:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
Авдіївок буде більше, Трамп не дасть Києву ні копійки, та що буде з РФ після Путіна. Акценти світових ЗМІ 12 березня
11:14
Іран
ЄС відповість санкціями на постачання Іраном балістичних ракет Росії, - фон дер Ляєн
11:13
військовий квиток, мобілізація
У комітеті Ради розповіли про дві ймовірні моделі "економічного" бронювання від мобілізації
11:08
Ексклюзив
Знищити всі літаки А-50, які наводять удари по Україні: експерт з авіації Романенко пояснив, у чому складність
10:45
Ерік Кармен
У віці 74 роки помер фронтмен гурту Raspberries та виконавець усім відомої All by Myself Ерік Кармен
10:38
Папа Римський Франциск
"Переговори – це не слабкість, а сила": Ватикан знову уточнив заяву Папи Франциска про "білий прапор"
10:33
Кирило Буданов
На Буданова здійснили понад 10 спроб замахів від початку вторгнення РФ, - Юсов
10:29
Селидове, 12.03.24
Вночі РФ вдарила 6 ракетами С-300 по Селидовому на Донеччині: є поранені та руйнування
10:16
Ексклюзив
Новий законопроєкт про мобілізацію
Правки про бронь осіб, які мають зарплатню від 35 тис. грн, в мобзаконопроєкті взагалі не існує, - нардепка Фріз
10:15
Намагався отруїти командування ЗСУ на півдні: СБУ затримала колаборанта
10:02
OPINION
Ігор Луценко
Що нам робити з КАБами?
10:00
Перший корабель з продовольством для Гази відплив з Кіпру в рамках морського коридору
09:50
Ізюм
Вступила до лав "поліції" під час окупації Ізюму: майстрині манікюру заочно оголосили підозру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV