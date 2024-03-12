На Бенксі подали до суду, це може змусити його розкрити свою особу

Про це пише The Guardian.

Два колекціонери мистецтва Нікі Кац і Рей Гоуз подали в суд на компанію Pest Control, яка належить британському інкогніто-художнику Бенксі, через відмову підтвердити автентичність графіті Monkey Queen ("Мавпа королева"). Колекціонери придбали його графіті із портретом покійної королеви Єлизавети, зображеної у вигляді прикрашеного коштовностями примата, у 2020 році за $37,5 тис. з маєтку померлого колекціонера робіт Бенксі, але супровідних документів з інформацією про роботу не було.

Вони звернулися до компанії Pest Control, яка видає сертифікати аутентичності. На сайті Pest Control цей сертифікат порівнюють із "технічним паспортом для світу мистецтва": "[Він] означає, що ви можете купити, продати або застрахувати витвір мистецтва, знаючи, що він легальний і колеса не відпадуть".

Оскільки роботи художника продаються за величезні суми (частково знищену картину "Любов у сміттєвому баку" продали на аукціоні в 2021 році за понад $23 млн), а його особа залишається невідомою, сертифікат аутентичності є надзвичайно важливим, адже дає можливість підтвердити справжність авторства Бенксі. Pest Control був створений художником у 2008 році після продажу фальшивих трафаретів в інтернеті.

Нікі Кац і Рей Гоуз за три роки так і не отримали інформації, яка б підтвердила чи заперечила справжність роботи. Обох колекціонерів це так обурило, що вони вирішили подати до суду на Pest Control.

"Ми подаємо до суду на Pest Control за порушення контракту. У них було три роки, щоб зробити те, за що я їм заплатив [50 фунтів стерлінгів - $62, - ред.], а це, за будь-якими стандартами, достатньо часу, щоб впоратися із задачею", - заявив лондонський колекціонер Кац.

Він додав, що "дуже розчарований у Бенксі", оскільки створення Pest Control унеможливлює іншу перевірку його малюнків без цього сертифіката.

"У випадку Бенксі, навіть якщо у вас є експертний висновок, який стверджує, що твір належить йому, якщо він не має сертифіката Pest Control, ви не можете покладатися на цього експерта", - наголосив Кац.

У Pest Control відповіли: "Наш процес автентифікації є надійним і ретельним і іноді затягується. Ми видали багато тисяч сертифікатів автентичності".

Справжня особистість Бенксі десятиліттями була таємницею. Серед тих, кого підозрювали в авторстві робіт Бенксі - Роберт Дель Наджа з Massive Attack, Джеймі Гʼюлетт з Gorillaz і Ніл Бʼюкенен, колишній ведучий телешоу Art Attack.

У 2008 році Daily Mail "викрила" його як Робіна Ганнінгема, хоча художник це заперечував. Ніхто не зміг пов'язати Ганнінгема і Бенксі. Наприкінці листопада 2023 року репортер BBC знайшов уривок інтерв’ю 2003 року, у якому Бенксі розкриває своє ім’я. На записі Бенксі запитують, чи його справжнє ім’я "Роберт Бенкс", на що він відповідає: "Роббі".



