На Бенксі подали до суду, це може змусити його розкрити свою особу
Двоє колекціонерів мистецтва подали до суду на художника через його відмову підтвердити аутентичність одного зі своїх відомих зображень
Про це пише The Guardian.
Два колекціонери мистецтва Нікі Кац і Рей Гоуз подали в суд на компанію Pest Control, яка належить британському інкогніто-художнику Бенксі, через відмову підтвердити автентичність графіті Monkey Queen ("Мавпа королева"). Колекціонери придбали його графіті із портретом покійної королеви Єлизавети, зображеної у вигляді прикрашеного коштовностями примата, у 2020 році за $37,5 тис. з маєтку померлого колекціонера робіт Бенксі, але супровідних документів з інформацією про роботу не було.
Вони звернулися до компанії Pest Control, яка видає сертифікати аутентичності. На сайті Pest Control цей сертифікат порівнюють із "технічним паспортом для світу мистецтва": "[Він] означає, що ви можете купити, продати або застрахувати витвір мистецтва, знаючи, що він легальний і колеса не відпадуть".
Оскільки роботи художника продаються за величезні суми (частково знищену картину "Любов у сміттєвому баку" продали на аукціоні в 2021 році за понад $23 млн), а його особа залишається невідомою, сертифікат аутентичності є надзвичайно важливим, адже дає можливість підтвердити справжність авторства Бенксі. Pest Control був створений художником у 2008 році після продажу фальшивих трафаретів в інтернеті.
Нікі Кац і Рей Гоуз за три роки так і не отримали інформації, яка б підтвердила чи заперечила справжність роботи. Обох колекціонерів це так обурило, що вони вирішили подати до суду на Pest Control.
"Ми подаємо до суду на Pest Control за порушення контракту. У них було три роки, щоб зробити те, за що я їм заплатив [50 фунтів стерлінгів - $62, - ред.], а це, за будь-якими стандартами, достатньо часу, щоб впоратися із задачею", - заявив лондонський колекціонер Кац.
Він додав, що "дуже розчарований у Бенксі", оскільки створення Pest Control унеможливлює іншу перевірку його малюнків без цього сертифіката.
"У випадку Бенксі, навіть якщо у вас є експертний висновок, який стверджує, що твір належить йому, якщо він не має сертифіката Pest Control, ви не можете покладатися на цього експерта", - наголосив Кац.
У Pest Control відповіли: "Наш процес автентифікації є надійним і ретельним і іноді затягується. Ми видали багато тисяч сертифікатів автентичності".
Справжня особистість Бенксі десятиліттями була таємницею. Серед тих, кого підозрювали в авторстві робіт Бенксі - Роберт Дель Наджа з Massive Attack, Джеймі Гʼюлетт з Gorillaz і Ніл Бʼюкенен, колишній ведучий телешоу Art Attack.
У 2008 році Daily Mail "викрила" його як Робіна Ганнінгема, хоча художник це заперечував. Ніхто не зміг пов'язати Ганнінгема і Бенксі. Наприкінці листопада 2023 року репортер BBC знайшов уривок інтерв’ю 2003 року, у якому Бенксі розкриває своє ім’я. На записі Бенксі запитують, чи його справжнє ім’я "Роберт Бенкс", на що він відповідає: "Роббі".
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