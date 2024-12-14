На фронті загинув український актор Яків Ткаченко

Про це повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко на своїй сторінці у facebook.

"Такий кінематографічний, такий талановитий. Скарб. Людина-золото. Моя велика-превелика акторська любов і гордість. На щиті. Пустка", - написала вона.

Загибель Ткаченка також прокоментувала акторка Ірма Вітовська-Ванца: "Яків Ткаченко на щиті… Лети, дорогий і сердечний. Слава Герою".

Хто такий Яків Ткаченко

Акторську кар’єру Яків Ткаченко розпочав у 2003 році. Грав у театрі та знімався у кіно. Актор відомий за ролями у фільмах "Червоний", "Припутні", "Ціна правди", "Безславні кріпаки", "Довбуш" та серіалі "Перевізниця".

Під час повномасштабного вторгнення росіян на початку березня 2022 року він долучився до лав 128-ї бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України.

У 2023 році Яків Ткаченко демобілізувався, згодом повернувся на фронт у складі 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Актор двічі був поранений у боях на Донецькому напрямку.