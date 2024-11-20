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На війні проти РФ загинув актор Чернігівського драмтеатру Петро Великий

Катерина Єсікова
20 листопада, 2024 середа
12:51
Війна з Росією Петро Великий

На фронті загинув актор Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Шевченка Петро Великий. Чоловіку було 48 років

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Про це повідомляють заступник директора Чернігівського драмтеатру Олександр Майшев, Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім.Т.Шевченка та Суспільне.

Гендиректор драмтеатру Сергій Мойсієнко розповів, що про загибель Петра Великого у театрі дізналися напередодні, 19 листопада, близько 20:00.

"До театру прийшли працівники ТЦК та вручили доньці загиблого Катерині, яка теж працює у нас акторкою, "похоронку". Більше подробиць ми не знаємо, родина поки не прийшла до тями. Однак, зі слів його побратимів - теж наших акторів, які воюють разом із Петром, він загинув 15 листопада на Курському напрямку", - розповів він.

Олександр Майшев також підтвердив загибель героя: "На щиті... Герой Петро Великий. Великий актор Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка. Наш Великий... Біль...".

  • На фронті в середу, 13 листопада, під час виїзду на евакуацію за пораненими загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік, Альпака.


 

Теги:
Новини
Культура
Чернігів
ЗСУ
ЗСУ загиблі
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