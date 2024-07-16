На Netflix з'явився тизер аніме-серіалу за мотивами "Термінатора"

Тизер з'явився на YouTube-каналі Netflix.

"В Японії Малкольм Лі розробляє нову систему штучного інтелекту, яка має скласти конкуренцію Скайнету. З наближенням Судного дня у 1997 році Лі та його трьох дітей переслідує невідомий робот-убивця, а на його захист прислали таємничого солдата з 2022 року", - йдеться у синопсисі.

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Вказано, що прем'єра науково-фантастично восьмисерійного аніме відбудеться 29 серпня. Воно було створено для Netflix анімаційною студією Production I.G. та Skydance Television за участю шоураннера Меттсона Томліна та режисера Масаші Кудо.