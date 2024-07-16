На Netflix з'явився тизер аніме-серіалу за мотивами "Термінатора"
Стрімінгова платформа Netflix поділилася тизером свого майбутнього аніме-серіалу "Термінатор Зеро", який створений за мотивами "Термінатора"
Тизер з'явився на YouTube-каналі Netflix.
"В Японії Малкольм Лі розробляє нову систему штучного інтелекту, яка має скласти конкуренцію Скайнету. З наближенням Судного дня у 1997 році Лі та його трьох дітей переслідує невідомий робот-убивця, а на його захист прислали таємничого солдата з 2022 року", - йдеться у синопсисі.
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Вказано, що прем'єра науково-фантастично восьмисерійного аніме відбудеться 29 серпня. Воно було створено для Netflix анімаційною студією Production I.G. та Skydance Television за участю шоураннера Меттсона Томліна та режисера Масаші Кудо.
- Раніше зʼявився перший тизер комедії режисера Олексія Комаровського "Коли ти вийдеш заміж", створеної у копродукції України, Хорватії, Словаччини і Латвії.
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