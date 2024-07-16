Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура На Netflix з'явився тизер аніме-серіалу за мотивами "Термінатора"

На Netflix з'явився тизер аніме-серіалу за мотивами "Термінатора"

16 липня, 2024 вiвторок
00:54
Культура "Термінатор Зеро"

Стрімінгова платформа Netflix поділилася тизером свого майбутнього аніме-серіалу "Термінатор Зеро", який створений за мотивами "Термінатора"

Зміст

Тизер з'явився на YouTube-каналі Netflix. 

"В Японії Малкольм Лі розробляє нову систему штучного інтелекту, яка має скласти конкуренцію Скайнету. З наближенням Судного дня у 1997 році Лі та його трьох дітей переслідує невідомий робот-убивця, а на його захист прислали таємничого солдата з 2022 року", - йдеться у синопсисі. 

Читайте також: Топ аніме: список популярних серіалів та фільмів

Вказано, що прем'єра науково-фантастично восьмисерійного аніме відбудеться 29 серпня. Воно було створено для Netflix анімаційною студією Production I.G. та Skydance Television за участю шоураннера Меттсона Томліна та режисера Масаші Кудо.

  • Раніше зʼявився перший тизер комедії режисера Олексія Комаровського "Коли ти вийдеш заміж", створеної у копродукції України, Хорватії, Словаччини і Латвії. 
Теги:
Суспільство
Світ
Кіно
Netflix
США
Читайте також:
князь Володимир
15 липня, 2024 понедiлок
15 липня в Україні святкують одразу два великі свята
Спека у Києві
14 липня, 2024 неділя
Наталка Діденко розповіла, коли найспекотнішим регіонам очікувати на послаблення температури
спека
15 липня, 2024 понедiлок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.82
    Купівля 40.82
    Продаж 41.32
  • EUR
    Купівля 44.34
    Продаж 45.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
16 липня
01:21
робот "Терміт"
Застосовують на різних ділянках фронту: у Мінцифри розповіли, які задачі може виконувати робот "Терміт"
00:30
Дональд Трамп
"У справі про замах на Трампа є український слід": російські фейки за 15 липня
00:18
Оновлено
Саміт миру
До листопада Україна має напрацювати план для Другого саміту миру. Зеленський вважає, що там мають бути представники РФ
2024, понедiлок
15 липня
23:54
Оновлено
Дональд Трамп
Трампа офіційно висунули в президенти США від республіканців, він обрав кандидатом у віцепрезиденти противника допомоги Україні
23:35
Оновлено
ЗСУ, РСЗВ
На фронті від початку доби відбулося 110 боєзіткнень, найгарячіша ситуація на Покровському напрямку
23:23
Ілля Забарний і Томас Мюллер, збірна України, збірна Німеччини
Чемпіон світу з футболу оголосив, що залишає збірну Німеччини
22:52
Максим Мельниенко та Брайден Грехам, Північна Ірландія - Україна, Євро U19
Україна не змогла переграти Північну Ірландію на Євро U19
22:32
Роман Червінський
Романа Червінського відпустили під заставу
22:22
Ральф Шумахер
Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер здійснив камінг-аут
22:08
У сенаті США проведуть двопартійне розслідування замаху на Трампа
21:51
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
В "Інформаційному спротиві" пояснили, чому РФ намагатиметься зупинити активну фазу бойових дій
21:08
Дональд Трамп
Суд відхилив усі звинувачення проти Трампа і закрив справу про незаконне зберігання таємних документів
20:44
"Відкат" у 3,4 млн грн: нардепа-"слугу" Задорожнього підозрюють у хабарництві, фракція відреагувала
20:37
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Дивна інтрига розгортається навколо можливої передачі Україні шведських винищувачів Gripen. Колонка Сергія Згурця
20:27
Херсонська область
РФ обстріляла села на Херсонщині: є поранені. На ворожій міні підірвався аграрій
20:17
На фото російський мобільний зенітний ракетно-гарматний комплекс
Поряд із резиденцією Путіна на Валдаї встановили другу систему ППО "Панцир-С1"
20:10
Литва прапор
Литва на прохання України скасувала безоплатне навчання у ВНЗ для новоприбулих біженців
20:03
OPINION
Ігор Гулик
"Ви там були?!.". Хто змушує неадекватів стріляти у політиків
20:02
Росіяни роздають паспорти дітям із ТОТ України на урочистих заходах, щоб змінити їхню ідентичність, - Лубінець
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 873-го дня війни: останній сторожовий корабель ЧФ покинув Крим, "Чорні Запорожці" ліквідували "гордість російського оборонпрому"
19:55
ЄС і Велика Британія готуються посилити перевірку російського нафтового флоту, - Bloomberg
19:47
Народженим у зоопарку Харкова ягуарам обрали "переможні" імена
19:41
Британська компанія поставляє в Росію важку американську техніку Caterpillar попри санкції, - The Insider
19:36
Ексклюзив
замах на Трампа
Трамп після замаху почав вдавати мученика, це збільшує його рейтинги, - експерт-міжнародник Краєв
19:28
фейк
"Захід підштовхнув Путіна до нападу на Україну": фейки світових ЗМІ за 15 липня
19:18
НАТО, Трамп
Секретна служба США після замаху на Трампа посилила його охорону
19:13
Пентагон
Пентагон пояснив, чому Україні не дозволяють бити вглиб Росії американською зброєю
19:04
Окупанти скинули на Лиман два КАБи: поранено 5 людей
19:04
Олександр Пономарьов, нардеп від ОПЗЖ
Сприяв окупації Бердянська: справу нардепа від ОПЗЖ Пономарьова про держзраду та колабораціонізм передали до суду
19:03
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:48
Мартін Єгер
"Не відповідає правилам": посол Німеччини в Україні про візит Орбана до Путіна
18:37
світло
По 3 та 4 черги одночасно: графіки відключень електрики 16 липня діятимуть протягом усієї доби
18:32
щеплення вакцинація
Торік у світі 14,5 млн дітей не отримали вакцину від дифтерії, кашлюку й правця, - ООН
18:08
OPINION
Олександр Сушко
Траєкторія зниження довіри збігається з траєкторією закручування гайок
18:06
Втрати РФ
Кидають особовий склад на "м'ясні" штурми: партизани повідомляють про величезні втрати росіян на Торецькому напрямку
18:00
Огляд
Томас Метью Крукс
Томас Метью Крукс – не проходив військову службу і захоплювався історією: що відомо про нападника на Дональда Трампа
17:56
Вірменія та США розпочали спільні військові навчання Eagle Partner 2024
17:33
Новим речником МЗС України призначили Георгія Тихого: що про нього відомо
17:18
Ексклюзив
російські окупанти
Фіксуємо зменшення активності ворога біля кордону на Сумщині, - речник 117-ї ОБрТрО Лантушенко
17:16
Гізо Углава
Углава не з'явився на перевірку поліграфом, організовану НАБУ, - голова антикорупційного комітету ВР Радіна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV