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Топ аніме: список популярних серіалів та фільмів

21 січня, 2024 неділя
19:00
Кіно Список популярних аніме

Відкрийте для себе захопливий світ з найкращими аніме всіх часів. Знайдіть магію, цікаві пригоди та незвичні сюжети у цих неперевершених шедеврах жанру

Добре відомі аніме-серіали та фільми завжди на піку популярності. У статті ми розглянемо топові та улюблені аніме мільйонів людей по всьому світу. Від захоплюючих пригод до чуттєвих історій - знайдіть те, що буде вам до душі серед цього різноманіття.

Зошит смерті

  • Рік: 2006
  • Вік: 16+

У житті старшокласника Лайта Ягамі все ідеально, але він втомився від несправедливості. Неочікувана знахідка, у вигляді чорного зошита, змінює все. Він знайомиться з Рюком, власником цієї загадкової речі, який відкриває йому новий світ. Зошит смерті дарує йому можливість стати Кірою - мстителем, що карає злочинців. Він може вбивати, написавши ім'я жертви в зошиті, є лише одна умова - знати обличчя жертви.

Сюжет насичений та має дуже багато цікавих поворотів. Аніме-серіал складається з одного сезону на 37 серій.

Фото: Sportskeeda

Атака титанів

  • Рік: 2013  
  • Вік: 16+

Аніме розповідає історію світу, який атакують гігантські істоти, відомі як титани. Людство виживає, оточивши себе величезними стінами. Однак, коли великий титан руйнує бар'єр, головний герой, Ерен Йегер, вступає до боротьби, маючи таємничу здатність. Сюжет розкриває таємниці походження титанів та ставить під сумнів людську природу. "Атака титанів" вже має чотири сезони.

Фото: Amazon Prime Video

Наруто

  • Рік: 2002
  • Вік: 12+

"Наруто" - японська манґа та аніме, створені Кісімото Масасі. Головний герой, Наруто Удзумакі - ніндзя, який має силу демона-лиса в собі. Він прагне отримати визнання стати лідером умовної держави "Селище Схованого Листа", отримавши звання Хокаге. Сюжет об'єднує пригоди та битви Наруто з його друзями, а також розкриває його шлях до визнання та взаємодії з демонічною сутністю в його тілі.

Загалом в серіалі "Наруто" 720 серій, які розділяють на два сезони, крім цього, є низка аніме фільмів.

Фото: HobbyConsolas

Коли я переродився слизом

  • Рік: 2018
  • Вік: 16+

Цей чарівний аніме-серіал розповідає історію звичайного офісного працівника Сатору Мікамі, який загинув від рук грабіжника. Але дивовижним чином, він перероджується в фентезійному світі, де може перетворюватись на чарівний слиз. Використовуючи свої нові здібності, він зближується з драконом Вельдорою та вирушає в подорож, щоб розвіяти прокляття, яке лежить на його новому другові. Аніме "Коли я переродився слизом" має два сезони, що загалом складає 54 серії.

Фото: Amazon.com

Ванпанчмен (One-Punch Man)

  • Рік: 2015
  • Вік: 16+

"Ванпанчмен" - японський аніме-серіал та манґа, що розповідає про Сайтаму, героя, який здатен вбивати будь-якого ворога одним ударом. Однак його суперсилу супроводжує відчуття нудьги, оскільки він не знаходить гідного суперника. Герой намагається знайти сенс у своєму житті та бореться з надмірною славою. Згодом він знайомиться з кіборгом Геносом, який привносить в його життя нові фарби.

Цікаві бойові сцени та комедійні елементи роблять "Ванпанчмен" унікальним та захоплюючим для багатьох шанувальників аніме. Сьогодні є два сезони цього аніме, однак вихід наступного вже заплановано на 2024 рік.

Фото: Netflix

Сталевий Алхімік

  • Рік: 2003
  • Вік: 16+

"Сталевий алхімік" - це японський аніме-серіал, що складається з одного сезону. Анімаційний фільм розповідає про історію двох братів, Едварда та Альфонса Ельріків, які втратили свої тіла у результаті забороненої алхімічної спроби оживити матір. Едвард втратив ногу, а Альфонс - все тіло, але його душа залишилася живою, тому Едвард помістив її у сталевий обладунок. Брати розпочинають подорож, щоб знайти Філософський Камінь і відновити свої тіла. "Сталевий алхімік" вражає глядачів глибоким сюжетом, вивченням моральних тем, а також динамічними сценами боїв та алхімічних експериментів.

Фото: medium.com

Клинок, який знищує демонів

  • Рік: 2019
  • Вік: 16+

У цьому аніме головний герой, Тандзіро Камадо, використовує особливий меч для боротьби із демонами, який дістався йому від батька. Після нападу демонів на сім'ю Тандзіро, він змушений стати мисливцем на ці кровожерливі сутності, щоб врятувати свою сестру і віддати шану пам'яті своєї родини. Аніме вражає відмінною анімацією та захоплюючим сюжетом.

Фото: geek.informator

Ван Піс (One Piece)

  • Рік: 1999
  • Вік: 16+

"Ван Піс" - це японське аніме Еїтіро Ода. Сюжет розгортається навколо пошуку великого скарбу, відомого як "Ван Піс", який залишився після смерті пірата Гол Д. Роджера. Головний герой, Монкі Д. Луффі, має прізвисько "Солом'яна шляпа". Він збирає команду і подорожує по світу, щоб знайти ці скарби, зіштовхуючись із різними пригодами та персонажами. "One Piece" визнано одним з найпопулярніших та найуспішніших аніме у світі, що має більше тисячі серій.

Фото: Animation Today

Віднесені привидами

  • Рік: 2001
  • Вік: 10+

"Віднесені привидами" - анімаційний фільм всесвітньовідомого режисера Хаяо Міядзакі. Сюжет розповідає історію десятирічної дівчинки Чіхіро, яка випадково потрапляє в чарівний світ. Вона зустрічає низку дивовижних та магічних персонажів, а її батьки стають жертвами чаклунства. У цьому світі владарює відьма Юбаба і Чіхіро доводиться працювати на неї, щоб мати можливість повернутися додому. Вона проходить численні випробування та стикається з таємничими силами. Аніме вражає своєю увагою до деталей, гарною анімацією та мораллю, що залишає глядачам привід подумати.

Мандрівний замок Хаула

  • Рік: 2004
  • Вік: 2+

"Мандрівний замок Хаула" - це ще один витвір знаменитого японського режисера Хаяо Міядзакі та анімаційної студії Studio Ghibli. Фільм вирізняється своєю унікальною атмосферою та захоплюючим сюжетом.

Історія розповідає про Софі, яка потрапляє під прокляття чаклунки та перетворюється на стару жінку. Вона вирушає у подорож, аби знайти спосіб розірвати прокляття та натрапляє на мандрівний замок Хаула. Цей замок може рухатися, має власну волю, безліч кімнат та навіть власні таємниці. Тут вона знайомиться з власником незвичної будівлі – чаклуном на ім'я Хаул. Під час своєї подорожі, Софі зустрічає різних фантастичних персонажів, а паралельно розвитку набуває ще тема війни, яку Хаяо Міядзакі різко засуджує. Аніме має глибокий зміст, розкриває теми самовизначення, дружби та справжньої любові.

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