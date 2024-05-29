Вийшов тизер спільного фільму України, Хорватії, Словаччини і Латвії із зірками "Спіймати Кайдаша"

Відео оприлюднили на YouTube-каналі B&H Film Distribution Company.

Українська кінокомпанія FFilms зняла авантюрно-романтичну комедію "Коли ти вийдеш заміж". Автором та режисером став Олексій Комаровський, відомий як сценарист фільмів "Я, "Побєда" і Берлін", "Королі репу" та низки українських серіалів.

У фільмі знялися зірка "Кріпосної" та "Століття Якова" Наталка Денисенко, зірки "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк і Антоніна Хижняк, актор театру Лесі Українки Павло Текучев та хорватський актор Домагой Янкович.

Фільм зосереджується на історії мистецтвознавиці Ксенії, яка розбирається у мистецтві, але зовсім не тямить у чоловіках. Після зради нареченого перед весіллям вона втратила віру в кохання. Але морські авантюрні пригоди та найдорожча картина у світі Поля Гогена під назвою "Коли ти вийдеш заміж?" приведуть її до справжнього кохання.

Продюсерами виступили Андрій Ногін, Олексій Лимаренко, а також Володимир Остапчук. Фільм є копродукцією України, Хорватії, Словаччини та Латвія.