"На першому сеансі я ридав": фронтмен O.Torvald Женя Галич розповів про алкоголізм та лікування депресії

Про це він розповів у випуску про клінічну депресію на YouTube-каналі RAMINA.

Лідер українського рок-гурту O.Torvald Женя Галич, який у березні 2022 року долучився до лав ЗСУ, поділився, що в 36 років уперше пережив панічну атаку після перенесеного коронавірусу у 2020 році. Проте перші симптоми депресії військовий та музикант відчув, перебуваючи на самоті під час ротації.

"Я почав відчувати депресивні синдроми, лишаючись наодинці й запиваючи все це алкоголем. Мені здавалося, що тривожність з'являється, і потрібно просто випити, зараз попустить. У побутовому алкоголізмі найстрашніша річ в тому, що ти не напиваєшся, запиваючи горілку солодким напоєм. Побутовий алкоголізм побудований на тому, що ти отримуєш задоволення і заспокоюєшся, коли в тебе красиво накритий стіл, є що поїсти, що випити і чим зайнятися. Але проблема в тому, що ти напиваєшся один", – зазначив Галич.

Він уточнив, що пив удома, коли повертався зі Сходу в порожній дім.

"Ясно, що на Сході ми не пили зовсім, тому що це було суворо заборонено і, на мій погляд, це було неможливо. Ти постійно перебуваєш в стані стресу і напиватися там було неможливо", - наголосив боєць.

Він поділився, що не почувався добре ані вдома, ані на фронті.

"Коли ти повертаєшся в цивільне життя, тобі здається, що потрібно на Схід, тому що там твої побратими, там ти можеш бути корисним, знайти своє місце, захищати, робити щось, битися. На Сході тобі хочеться в цивільне життя, тому що на Сході страшно, небезпечно", – пояснив музикант.

Він розповів, з чого почався шлях його одужання. Галич зустрівся з подругою і колишньою колегою, яка займається психотерапією. Вона запросила його на розмову і запропонувала допомогу.

"Я прийшов на перший сеанс скептично налаштований, розуміючи, що психотерапія - це не наука, що це нікому не потрібно, що це люди, які заробляють дарма свої гроші. І на першому сеансі я ридав, просто плакав. У мене була футболка мокра, дуже погано було", - зізнався військовий.

Психотерапевтка направила його до психіатра, і йому порадили вживати антидепресанти. Спершу музикант відмовився, переконаний, що впорається сам, проте через місяць повернувся.

"Перші два тижні було дуже жахливо, дуже зле. Зле в тому плані, що я був ще більший "овоч", ніж у перші дні депресії. Часом ставало краще під вечір. З чого почалося моє одужання: я подивився на себе в дзеркало і подумав, що б красивого одягнути сьогодні. Я здивувався цій думці, якої не було 2 роки", - пригадав Галич.

Він додав, що під час вживання антидепресантів йому довелося відмовитися від алкоголю. Музикант уточнив, що психіатрія не працює без психотерапії.