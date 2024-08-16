"На першому сеансі я ридав": фронтмен O.Torvald Женя Галич розповів про алкоголізм та лікування депресії
Український військовий та музикант гурту O.Torvald Женя Галич зізнався, що мав алкогольну залежність на фоні депресії, та поділився, як її подолав
Про це він розповів у випуску про клінічну депресію на YouTube-каналі RAMINA.
Лідер українського рок-гурту O.Torvald Женя Галич, який у березні 2022 року долучився до лав ЗСУ, поділився, що в 36 років уперше пережив панічну атаку після перенесеного коронавірусу у 2020 році. Проте перші симптоми депресії військовий та музикант відчув, перебуваючи на самоті під час ротації.
"Я почав відчувати депресивні синдроми, лишаючись наодинці й запиваючи все це алкоголем. Мені здавалося, що тривожність з'являється, і потрібно просто випити, зараз попустить. У побутовому алкоголізмі найстрашніша річ в тому, що ти не напиваєшся, запиваючи горілку солодким напоєм. Побутовий алкоголізм побудований на тому, що ти отримуєш задоволення і заспокоюєшся, коли в тебе красиво накритий стіл, є що поїсти, що випити і чим зайнятися. Але проблема в тому, що ти напиваєшся один", – зазначив Галич.
Він уточнив, що пив удома, коли повертався зі Сходу в порожній дім.
"Ясно, що на Сході ми не пили зовсім, тому що це було суворо заборонено і, на мій погляд, це було неможливо. Ти постійно перебуваєш в стані стресу і напиватися там було неможливо", - наголосив боєць.
Він поділився, що не почувався добре ані вдома, ані на фронті.
"Коли ти повертаєшся в цивільне життя, тобі здається, що потрібно на Схід, тому що там твої побратими, там ти можеш бути корисним, знайти своє місце, захищати, робити щось, битися. На Сході тобі хочеться в цивільне життя, тому що на Сході страшно, небезпечно", – пояснив музикант.
Він розповів, з чого почався шлях його одужання. Галич зустрівся з подругою і колишньою колегою, яка займається психотерапією. Вона запросила його на розмову і запропонувала допомогу.
"Я прийшов на перший сеанс скептично налаштований, розуміючи, що психотерапія - це не наука, що це нікому не потрібно, що це люди, які заробляють дарма свої гроші. І на першому сеансі я ридав, просто плакав. У мене була футболка мокра, дуже погано було", - зізнався військовий.
Психотерапевтка направила його до психіатра, і йому порадили вживати антидепресанти. Спершу музикант відмовився, переконаний, що впорається сам, проте через місяць повернувся.
"Перші два тижні було дуже жахливо, дуже зле. Зле в тому плані, що я був ще більший "овоч", ніж у перші дні депресії. Часом ставало краще під вечір. З чого почалося моє одужання: я подивився на себе в дзеркало і подумав, що б красивого одягнути сьогодні. Я здивувався цій думці, якої не було 2 роки", - пригадав Галич.
Він додав, що під час вживання антидепресантів йому довелося відмовитися від алкоголю. Музикант уточнив, що психіатрія не працює без психотерапії.
- У березні український музикант та військовий Женя Галич зізнався, що має проблеми психологічного характеру після війни та наразі займається з психіатром.
- Наприкінці липня гурт O.Torvald випустив кліп на пісню "Я хворий" про боротьбу з депресією та ПТСР.
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