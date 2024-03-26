"У мене проблеми": Галич з O.Torvald зізнався, що вживав велику кількість наркотиків

Про це він сказав у коментарі "Люкс ФМ".

Український музикант, лідер гурту O.Torvald Женя Галич, який з квітня 2022 року боронить Україну в складі 135-го батальйону 114-ї окремої бригади тероборони, розповів, що останнім часом переживав складний період.

"Я займаюся з психіатром, лікуюся. У мене проблеми психологічного характеру після війни. Я постійно займаюся з лікарями останні пів року", - заявив Галич.

Він уточнив, що вживає антидепресанти.

"Я дуже сильно боявся йти в терапію, мені було важко усвідомити, що мені потрібна допомога. Я довів себе до того, що були періоди, коли я по декілька днів не пам'ятав свого життя через те, що я вживав колосальну кількість алкоголю і наркотиків. А це робило тільки гірше, а мені здавалося, що це мені допомагає", - зізнався артист і військовий.

Галич зауважив, що наразі в нього вже все добре.

"Подивіться на мене: мінус 6 кілограмів, новий альбом, музиканти, суперстудія, ЗСУ, перемога скоро, клас, у мене все супер", - підсумував він.

Женя Галич має офіцерське звання — лейтенант. Разом з побратимами він брав участь у боях за Бахмут. У жовтні 2023 року музикант повідомив, що змушений скасувати свій північноамериканський тур спільно з гуртом "Друга Ріка", оскільки через напружену ситуацію на фронті командування не відпустило його.

Влітку 2023-го його рок-гурт O.Torvald презентував мініальбом "Голосові", що складається з однойменного синглу та трьох аудіоповідомлень, записаних українськими військовими під час боїв за Бахмут навесні цьогоріч.