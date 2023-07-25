Відео з'явилося на Ютуб.

"Голосові" – це одна з найінтимніших пісень, яку ми колись писали. Це внутрішній монолог, сповідь, відображення найпотаємніших страхів. Ми не хочемо робити "байрактарщину" чи патріотичні гімни, проте й оминати війну не можемо", – каже фронтмен O.Torvald Женя Галич, який служить у лавах ЗСУ.

Галич присвятив мініальбом загиблим побратимам, зазначивши, що хлопці назавжди в строю.

В альбомі є пісня та три аудіоповідомлення, записані підрозділом Галича у Бахмуті.

"Я не можу оминати цю частину свого життя у творчості, проте хочу це робити максимально відверто і чесно, і говорити лише про те, що сам пережив. У війні немає нічого романтичного, а за кожен метр вільної території віддаються життя", - коментує фронтмен.

Кліп на пісню зняли в "БарменДиктаті" у ролі бармена – Ліза Углач зі "Структури Щастя".

Відео зняв Adje на чолі з режисером Євгеном Головатенком.

Послухати "Голосові" можна на стримінгових майданчиках за посиланням.

Довідково. O. Torvald є українським рок-гуртом, заснованим у 2005 році у Полтаві. У 2006 році гурт переїхав до Києва. Їх дебютний альбом O.Torvald був записаний у 2008 році. Гурт брав участь у численних фестивалях, таких як GBOB, Червона Рута, Таврійські ігри та інші. Вони представляли Україну на Євробаченні-2017 у Києві з піснею Time.

16 квітня 2022 року стало відомо, що фронтмен гурту Женя Галич поповнив ряди Збройних СИл України.