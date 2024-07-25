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Гурт O.Torvald випустив кліп на пісню "Я хворий" про боротьбу з депресією та ПТСР

Дар'я Тарасова
25 липня, 2024 четвер
15:46
Культура Женя Галич з O.Torvald

Український гурт O.Torvald, музиканти якого боронять Україну на фронті, презентували кліп на пісню "Я хворий" та закликали не соромитися звертатися по допомогу

Зміст

Премʼєра відбулася на YouTube.

Український рок-гурт O.Torvald, учасники якого з початку повномасштабної війни долучились до лав ЗСУ, представили кліп на пісню "Я хворий". Як пояснили самі музиканти, це композиція про бажання вилікуватись. 

"Якщо ви відчуваєте роздратованість, злість, сум, втому та інші складні емоції, зверніться по допомогу. Психотерапія - це не соромно", - прокоментував фронтмен гурту Женя Галич.

Музикант зауважив, що музика не замінює терапію, проте може бути суттєвою допомогою. 

"Приходьте вивільняти свої почуття та "лікуватися" на концерти O.Torvald", - запросив артист фанів.

Зйомки кліпу "Я хворий" проходили під час виступу O.Torvald в київському клубі Mezzanine, де музиканти вперше виконали сольну програму "Втома".

"Втома" - це альбом, що відображає особистий досвід та переживання музикантів гурту. У ньому вони розповідають про те, що жило всередині протягом 704 днів повномасштабного вторгнення.

"Втома" і про досвід лікування від посттравматичного синдрому, і про ностальгію за минулим, і про біль сьогодення", - додали музиканти.

У березні український музикант та військовий Женя Галич зізнався, що має проблеми психологічного характеру після війни та наразі займається з психіатром.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
військові
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