O.Torvald випустили альбом "Втома" про ПТСР та біль сьогодення

Новиною гурт поділився в instagram.

Музиканти рок-гурту O.Torvald, які з початку повномасштабного вторгнення стали до лав ЗСУ, поділилися своїми переживаннями та особистим досвідом у новому альбомі "Втома", реліз якого відбувся 4 квітня.

"У ньому ми розповідаємо про те, що жило всередині нас 704 дні повномасштабного вторгнення, але навіть один з одним ми цими емоціями не ділилися. "Втома" і про досвід лікування від посттравматичного синдрому, і про ностальгію за минулим, і про біль сьогодення", - прокоментували музиканти.

Вони також зазначили, що в альбомі немає "спекулятивних треків на війні, маніфестів і штучного патріотизму".

Раніше лідер гурту Женя Галич розкритикував пісню "Фортеця Бахмут" гурту "Антитіла", а самих музикантів хайпожерами.

"Лише ми, шість людей, такі, якими ми стали за останні 704 дні", - наголосили O.Torvald.

Нещодавно Женя Галич, який з квітня 2022 року боронить Україну в складі 135-го батальйону 114-ї окремої бригади тероборони, розповів, що після війни мав проблеми психологічного характеру та зловживав алкоголем і наркотиками.

У липні O.Torvald презентували мініальбом "Голосові", що складається з однойменного синглу та трьох аудіоповідомлень, записаних українськими військовими під час боїв за Бахмут навесні цьогоріч.