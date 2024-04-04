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Головна Культура O.Torvald випустили альбом "Втома" про ПТСР та біль сьогодення

O.Torvald випустили альбом "Втома" про ПТСР та біль сьогодення

4 квітня, 2024 четвер
12:39
Культура На фото: O.Torvald

Український гурт O.Torvald, музиканти якого боронять Україну на фронті, презентували новий альбом "Втома", який відображає їхній особистий досвід та переживання

Новиною гурт поділився в instagram.

Музиканти рок-гурту O.Torvald, які з початку повномасштабного вторгнення стали до лав ЗСУ, поділилися своїми переживаннями та особистим досвідом у новому альбомі "Втома", реліз якого відбувся 4 квітня.

"У ньому ми розповідаємо про те, що жило всередині нас 704 дні повномасштабного вторгнення, але навіть один з одним ми цими емоціями не ділилися. "Втома" і про досвід лікування від посттравматичного синдрому, і про ностальгію за минулим, і про біль сьогодення", - прокоментували музиканти. 

Вони також зазначили, що в альбомі немає "спекулятивних треків на війні, маніфестів і штучного патріотизму". 

Раніше лідер гурту Женя Галич розкритикував пісню "Фортеця Бахмут" гурту "Антитіла", а самих музикантів хайпожерами.

"Лише ми, шість людей, такі, якими ми стали за останні 704 дні", - наголосили O.Torvald.

Нещодавно Женя Галич, який з квітня 2022 року боронить Україну в складі 135-го батальйону 114-ї окремої бригади тероборони, розповів, що після війни мав проблеми психологічного характеру та зловживав алкоголем і наркотиками.

У липні O.Torvald презентували мініальбом "Голосові", що складається з однойменного синглу та трьох аудіоповідомлень, записаних українськими військовими під час боїв за Бахмут навесні цьогоріч.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
військові
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