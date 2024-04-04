O.Torvald випустили альбом "Втома" про ПТСР та біль сьогодення
Український гурт O.Torvald, музиканти якого боронять Україну на фронті, презентували новий альбом "Втома", який відображає їхній особистий досвід та переживання
Новиною гурт поділився в instagram.
Музиканти рок-гурту O.Torvald, які з початку повномасштабного вторгнення стали до лав ЗСУ, поділилися своїми переживаннями та особистим досвідом у новому альбомі "Втома", реліз якого відбувся 4 квітня.
"У ньому ми розповідаємо про те, що жило всередині нас 704 дні повномасштабного вторгнення, але навіть один з одним ми цими емоціями не ділилися. "Втома" і про досвід лікування від посттравматичного синдрому, і про ностальгію за минулим, і про біль сьогодення", - прокоментували музиканти.
Вони також зазначили, що в альбомі немає "спекулятивних треків на війні, маніфестів і штучного патріотизму".
Раніше лідер гурту Женя Галич розкритикував пісню "Фортеця Бахмут" гурту "Антитіла", а самих музикантів хайпожерами.
"Лише ми, шість людей, такі, якими ми стали за останні 704 дні", - наголосили O.Torvald.
Нещодавно Женя Галич, який з квітня 2022 року боронить Україну в складі 135-го батальйону 114-ї окремої бригади тероборони, розповів, що після війни мав проблеми психологічного характеру та зловживав алкоголем і наркотиками.
У липні O.Torvald презентували мініальбом "Голосові", що складається з однойменного синглу та трьох аудіоповідомлень, записаних українськими військовими під час боїв за Бахмут навесні цьогоріч.
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