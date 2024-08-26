Народився в рік затоплення Титаніка: найстаріший чоловік у світі святкує 112-й день народження

Про це повідомляє The Guardian.

Тіннісвуд, який наразі живе в Саутпорті, у будинку престарілих у Мерсісайді, народився в 1912 році. Чоловік пояснює своє довге життя "просто везінням" і каже, що не дотримувався спеціальної дієти, за винятком того, що щоп'ятниці їв рибу з чіпсами.

Все життя Тіннісвуд був футбольним фанатом "Ліверпуля", він народився лише за 20 років після заснування клубу. Йому довелося пережити майже всі злети й падіння клубу, в тому числі всі вісім перемог "червоних" у Кубку Англії та більшість перемог у чемпіонаті.

Зі своєю дружиною Блодвен він познайомився на міських танцях, і подружжя прожило разом 44 роки, доки вона не померла у 1986 році. Їхня донька, Сьюзен, народилася в 1943 році, і тепер він вже прадідусь.

За своє довге життя чоловік пережив обидві світові війни. У віці 27 років, коли розпочалася Друга світова війна, він, попри проблеми із зором, знайшов свою мету, працюючи на адміністративній посаді в армійському платіжному корпусі.

Таким чином, Джон також є найстарішим у світі ветераном Другої світової війни серед чоловіків.

Тіннісвуд й досі майже повністю живе без сторонньої допомоги - він сам розпоряджається своїми фінансами, слідкує за новинами по радіо і щоранку самостійно встає з ліжка.