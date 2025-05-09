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Не лише Мірошниченко: Педан, alyona alyona та комік Влад Куран коментуватимуть Євробачення-2025

Дар'я Тарасова
9 травня, 2025 п'ятниця
16:23
Культура

Ведучий Тімур Мірошниченко традиційно коментуватиме Євробачення. У двох півфіналах та гранд-фіналі до нього долучиться один з колег

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Про це повідомило "Суспільне".

Цього року разом з незмінним коментатором пісенного конкурсу Тімуром Мірошниченком працюватимуть у студії телеведучий, ведучий національного відбору на Євробачення-2016 і громадський діяч Олександр Педан; комік та єврофан Влад Куран; одна з представниць України на Євробаченні-2024 alyona alyona.

Олександр Педан зазначив, що одразу погодився на нову для себе роль і вже активно готується.

"Це новий досвід! Але знаєте, дуже вже хочеться його прожити. Трішки готуюсь: вмикаю собі в автівці пісні інших країн, заслуховую трек наших Ziferblat. Але точно знаю, що буду коментувати, як звичайний глядач. Експертності від мене навряд почуєте. Відповідатиму за настрій!", - поділився Педан.

Про Влада Курана Мірошниченко зазначив, що той є справжнім єврофаном, який всім серцем і душею любить цей конкурс. Мірошниченко сподівається, що це буде неймовірний досвід як для нього, так і для всіх глядачів.

Alyona alyona Мірошниченко назвав однією з найулюбленіших співачок його дітей та й загалом їхньої родини та усієї країни. Він підкреслив, що вона є справжньою музичною іконою і як ніхто розуміє Євробачення зсередини, тому йому буде дуже цікаво почути її погляд на те, що відбуватиметься на сцені конкурсу в Базелі.

"Доповнити його, додати щось своє, свіжий досвід, можливо, щось пояснити, цікаве розповісти, пригадати якісь інсайти торішні. І, звичайно, пережити це євробаченське хвилювання ще раз", - додала alyona alyona.

  • Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. 
  • За підсумками жеребкування Україна виступить у першій частині першого півфіналу. Країну представлятиме гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.
  • Костюми для виступу Ziferblat розробив український дизайнер Іван Фролов - засновник бренду FROLOV. FROLOV створював образи для Бейонсе, Дженніфер Лопес, Måneskin, Дуа Ліпа, Doja Cat, Сабріни Карпентер, Ріти Ори, Megan Thee Stallion, Ліси з BLACKPINK, Кайлі Міноуг, Хлої Кардаш’ян, Кеті Перрі, Сідні Свіні, Гвен Стефані тощо.
     
Теги:
Новини
Євробачення
музика
Шоу-бізнес
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