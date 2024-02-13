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Не на фронті: Козловський прогулявся Києвом у компанії подруг

13 лютого, 2024 вiвторок
14:06
Культура На фото: Віталій Козловський

На тлі заяв Кондратюка про те, що український музикант та військовий Віталій Козловський не служить, зʼявилося фото співака з прогулянки у столиці

Знімком поділилась подруга Козловського у Facebook.

38-річного співака та військового Віталія Козловського, який улітку 2023 року був мобілізований до Нацгвардії, а у вересні перевівся до ЗСУ, помітили на прогулянці у Києві. Артист прогулявся у компанії своєї менеджерки Юлії Бакуменко та їхньої спільної подруги Ніли Максимчук. Вона поділилась знімком у себе в соцмережі.

"Мої друзі. Завжди вам рада. Люблю", — підписала фото Ніла.

Співак позує з жінками у чорній куртці та чорній кепці. Козловський не коментував фото, а також не розповідав, де зараз перебуває. Найімовірніше, артист отримав відпустку.

Фото з’явилося на тлі чуток, що Віталій Козловський вже не служить в ЗСУ. Наприкінці січня колишній продюсер співака Ігор Кондратюк, якому Козловський за рішенням суду виплачує борг у розмірі 2 млн грн із зарплати військового, заявив, що 3 місяці не отримує виплат. Продюсер уточнив, що згідно з рішенням суду бухгалтерія відраховує на його користь 20% від офіційної зарплати Віталія Козловського. Оскільки виплати Кондратюку не надходили, він припустив, що співак не отримує зарплату. А перебувати у ЗСУ і не отримувати зарплату Козловський, за словами Кондратюка, не може.

Де саме зараз Козловський проходить військову службу, невідомо.

Суд, борг і скандал між Кондратюком і Козловським

Ця справа почалась понад 10 років тому, утім актуалізував її продюсер Вадим Лисиця, який звернув увагу на те, що борг у 2 млн грн Козловський сплачує із зарплати військового, оскільки зараз він служить у бригаді "Рубіж" Гвардії наступу. До того ж його обурило, що Кондратюк відмовився повернутися до теми боргу після перемоги. Лисиця назвав "зашкваром" те, що колишній продюсер Віталія Козловського Ігор Кондратюк не пробачив експідопічному борг.

Згодом із поясненням виступив Козловський, зазначивши, що не може іноді скинутися на спільний збір з побратимами через те, що половина його військової зарплати іде на користь експродюсера Ігоря Кондратюка і на погашення штрафу у держбюджет, а інша - блокується і списується виконавчою службою майже повністю. Причина цьому - судове рішення, винесене за підсумками справи про порушення авторських прав. Козловський наголосив, що після усіх відшкодувань у нього з зарплати військового не залишається майже нічого.

Сам Кондратюк заперечує, що отримує "левову частку" військової зарплатні Козловського. Він назвав музиканта неуком та рецидивістом-порушником авторського права.

23 жовтня Козловський записав відеозвернення, у якому запропонував Кондратюку мирову угоду, яка передбачає особисту зустріч, сплату боргу декількома платежами та можливість придбати права на окремі пісні зі старого репертуару. У відповідь Кондратюк назвав маячнею його пропозицію.

Продюсер Вадим Лисиця відреагував на небажання Ігоря Кондратюка погоджуватися на мирову угоду, та заявив, що той просив позичити Козловському $40 тис., щоб музикант виплатив борг експродюсеру.

Ігор Кондратюк повідомив, що припинити стягнення боргу з військового і музиканта Віталія Козловського може лише адвокат співака, а сам продюсер за законом цього зробити не може.

На початку листопада Козловський прокоментував небажання Кондратюка іти на мирову, порівнявши його з Путіним. Він наголосив, що у експродюсера стоїть задача "сліпо і жадібно знищувати" його.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
військові
Віталій Козловський
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